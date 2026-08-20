Balonmano | División de Honor
Porriño y Guardés se fajan en el Municipal louriñés por el Memorial Gilsanz
El cuadrangular cruza a las locales con las Lobas de Oviedo y a las miñotas con el Rocasa Gran Canaria
La pretemporada del Guardés y el Porriño sube de temperatura. Consumido más de la mitad del trayecto previo al inicio liguero, ambos vuelven a cruzarse. Aunque no sobre la pista. Al menos, de momento. El equipo miñoto devuelve la visita al louriñés, que desde este viernes lleva a cabo el Memorial Julio Gilsanz en el Municipal con una tercera edición que se disputa en forma de torneo cuadrangular con semifinales y final.
El fuego se abre a las 18:00 horas, con un duelo de altura entre el Guardés y el Rocasa Gran Canaria, vigente campeón de la División de Honor. Será un test del máximo nivel para el proyecto de José Ignacio Prades.
Inmediatamente después, las anfitrionas se miden a las Lobas de Oviedo (20:00). El colectivo asturiano, recién ascendido a la máxima categoría, pondrá a prueba a las locales.
Para el sábado queda el tercer y cuarto puesto entre los perdedores de cada semifinal. Será a las 18:00. A las 20:00, la final que decidirá el campeón y en la que todo el mundo en el área espera ver un Porriño-Guardés.
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