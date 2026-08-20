Baloncesto
El nuevo Real Madrid se pone de largo en Pontevedra
Hoy salen a la venta las entradas para el duelo del equipo blanco ante el Breogán
Redacción
Pontevedra volverá a convertirse este verano en uno de los grandes focos del baloncesto europeo. El Real Madrid y el Breogán disputarán el próximo sábado 29 de agosto, a las 20.00 horas, el Dream Game, un partido extraordinario que permitirá a los aficionados presenciar la puesta de largo de dos nuevos proyectos.
La cita tendrá un aliciente difícilmente igualable: será la primera oportunidad de ver en acción al nuevo Real Madrid que dirigirá Pedro Martínez. El conjunto blanco, actual subcampeón de la Euroliga y aspirante a conquistar todos los títulos que dispute, ha querido conceder a Pontevedra y a EncestaRías el privilegio de acoger el estreno de una etapa que ha despertado una enorme expectación en el baloncesto nacional y continental.
Después de participar en las dos últimas ediciones del Torneo EncestaRías, el Real Madrid reafirma de este modo su vínculo con un evento y una ciudad que se han consolidado como referentes de la pretemporada. Su presencia garantiza una noche de máximo nivel y hará que las miradas de todo el baloncesto europeo vuelvan a dirigirse hacia Pontevedra.
Enfrente estará un Breogán que no pudo formar parte del cartel definitivo del XI Torneo EncestaRías debido a sus compromisos europeos, pero que no dudó en sumarse a este Dream Game. El conjunto lucense comparecerá con el nuevo proyecto que volverá a encabezar Luis Casimiro y con la ambición de medir sus fuerzas ante uno de los grandes gigantes del continente.
La venta de entradas comenzará hoy jueves, 20 de agosto, a las 9.00 horas. Las localidades se podrán adquirir exclusivamente por internet a través de Ataquilla.com y de la página oficial www.adcencestarias.com. No habrá venta física, por lo que estos serán los dos únicos canales habilitados para disfrutar de una cita histórica.
El duelo entre el Real Madrid y el Breogán será el espectacular preludio de la undécima edición del Torneo EncestaRías, que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre y reunirá también en Pontevedra un gran cartel. El Valencia Basket, vigente campeón de la Liga ACB; el Baskonia, equipo de Euroliga y campeón de la última Copa del Rey; el Alba Berlín, campeón de Alemania; y el Monbus Obradoiro, campeón de Primera FEB y recién ascendido a la ACB, lucharán por conquistar uno de los torneos de pretemporada más prestigiosos del baloncesto español.
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