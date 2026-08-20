El Miño prepara su día grande

El campeón olímpico Carlos Pérez ‘Perucho’ y los campeones mundiales José Ramalho, Adrián Boros, Zsofia Czéllai-Voros, Tania Fernández y Manu Garrido forman parte de los 402 deportistas que participarán en el 55º Descenso Internacional del Miño este sábado 22 de agosto. Se darán cita en Sanvaterra para la espectacular salida de la prueba un total de 41 clubes de Hungría, Portugal, Madrid y Galicia con 300 embarcaciones y ninguna favorita clara aunque todas las miradas estarán puestas en los K2 en competición.

El Descenso Internacional del Miño celebra su 55ª edición gracias al trabajo del Kayak Tudense, club que en palabras del alcalde Enrique Cabaleiro “ocupa un lugar privilegiado en la historia del piragüismo gallego”.

El secretario general de Deportes, Roberto García, destacó el valor histórico del evento, así como la labor que realiza su departamento en la promoción del deporte. Afirmó que «el deporte da mayor visibilidad a la marca Galicia».

La directora técnica de Deportes de la Diputación Provincial, Xisela Aranda, se refirió a tres elementos fundamentales de este evento: la gente, en referencia a la organización del club y a los deportistas, que siempre son el eje central; el territorio, para escenarios como este, con estadios naturales para la práctica deportiva que deben ser valorados; y el deporte en sí mismo.

Noticias relacionadas

El Descenso Internacional do Miño se celebrará este sábado 22 de agosto, con salida a las 18:00 horas desde Salvaterra. Los atletas de K1, K2, C1 y C2, en las categorías cadete, juvenil, sénior y veterano, deberán completar los 14 kilómetros hasta la meta, ubicada frente a las tribunas en la Rua Olímpica Tudenses de Tui que vivirá así una de sus grandes citas del año.