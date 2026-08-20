El Coruxo progresa adecuadamente

Nueva prueba para el Coruxo, que ayer se midió a un equipo de superior categoría, y que inicia la competición la semana que viene.

Javi Pereira, entrenador vigués, sigue sin dar pistas de un posible «once» inicial para la primera jornada de Liga. El técnico sigue haciendo pruebas y dándole minutos a todos los jugadores de la plantilla. Ayer, la exigencia era máxima, pero el equipo vigués respondió a la perfección.

Defensivamente el equipo se mostró firme, aunque en un principio los granates, ayer de amarillo, encontraron más facilidades por su banda izquierda, aunque con el paso de los minutos esa brecha en los vigueses consiguió corregirse.

El centro del campo tiene toque, moviendo el balón con velocidad, encontrando líneas de pase que permite a los hombres de arriba tener ventaja ante la defensa rival. Como suele decirse, la cosa tiene buena pinta, aunque hay que seguir trabajando. Por cierto, el gol del Coruxo, de «tiki taka».

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El Pontevedra presionó muy arriba la salida del balón, pero no lograba recuperarlo para generar ventajas. De hecho, en los primeros cuarenta y cinco minutos, fueron los vigueses los que tuvieron las mejores ocasiones. Los granates mejoraron con los cambios, pero el Coruxo confirmó que puede ser una gran temporada.