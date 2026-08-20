El Bembrive incorpora experiencia y juventud

Más refuerzos para el Bembrive FS. La ala Daniela Rodríguez (Bueu, 2009) y la ala-cierre Antía Mariño (Viveiro, 1995) se han incorporado a los entrenamientos del primer equipo verde, que a partir del tercer fin de semana de septiembre disputará su séptima temporada consecutiva en Segunda División femenina de fútbol sala.

El conjunto entrenado por Santi Rodríguez suma así cuatro refuerzos para afrontar la categoría de plata, pues en julio llegaron la pívot Amelia Cobelas (Cartelle, Ourense, 2001) y la ala cierre Iria Tilve (Poio, 2006).

Como el Bembrive ha tomado ya por norma y tradición, el club que preside Manuel Martínez presentó a sus dos nuevas jugadoras en la sede de la Entidad Local Menor de Bembrive, con presencia de la alcaldesa pedánea, Patricia Otero, y de la vocal Antía González.

Rodríguez, que en junio pasado estrenó internacionalidad con la selección española sub-17, lo tuvo claro: “Contactaron conmigo y aquí estoy. Siempre que inicio un nuevo camino estoy ilusionada por hacerlo lo mejor posible y porque todo el mundo esté contento”. Desde categoría alevín en selecciones gallegas, cuando jugaba en el O Fisgón morracense, Daniela reconoce que la campaña pasada fue “un poco rara porque descendimos, pero estoy contenta por el grupo que había allí”.

La buenense jugó en el filial del Ourense Ontime la 25/26, aportando 19 goles en veintiocho partidos, pero el conjunto de As Burgas perdió la categoría. Estudia en O Morrazo y la propuesta viguesa la sedujo.

A Mariño esta oportunidad la “ilusiona”. En el Leis la campaña pasada en Preferente, rozando el título, y antes en el Estrela Futsal en Preferente (con el que ascendió a 2ª División) y Marín (23/24), presenta una enorme y dilatada trayectoria a nivel nacional, pues antes jugó en Albacete, Xaloc Alacant, el Torrent y la Petxina. “Pensaba dejar de jugar al fútbol sala y el único equipo por el que podía recuperar un poco las ganas de volver a la pista era el Bembrive, por el equipo que tiene y por cómo funciona… así que la llamada me sorprendió y me alegró a la vez, lo pensé un poco y aquí estoy”, dijo la jugadora viveirense. Para Antía, el Bembrive “es un equipo muy competitivo y siempre está cerca del play-off o cerca de ascender, así que llego con muchas ganas”.

Noticias relacionadas

El conjunto vigués inició la pretemporada la pasada semana y no descarta alguna llegada más. Del equipo que dirigía Gael Madarnas varía la salida de “Café”, que regresa al Marín, y que Paola Otero ha decidido competir en el conjunto verde de Preferente.