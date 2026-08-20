El Alertanavia se despide en los penaltis de la Supercopa Galicia

El Alertanavia fue eliminado el fin de semana de la IV Supercopa Galicia, que otorga una plaza para la fase previa de la Copa del Rey de fútbol. Pero tras caer en Coia ante el Auriense CA en el partido de ida (1-2), supo plantar cara al conjunto ourensano en Oira, venciendo en la vuelta por 1-2 (0-1 al descanso) y forzando la tanda de penaltis.

El equipo vigués tuvo hasta seis claras oportunidades durante el partido (tres por periodo), marcando dos tantos. El 0-1, en tiro raso y colocado de José Tielas, aprovechando un balón atrás de Mario (minuto 14); el 1-2, en el 86, de Curiel.

Pero el muro contra el que se estrelló el once vigués fue de carne y hueso. Aimar Iglesias, que el año pasado competía en Preferente juvenil con el Cented Academy ourensano, sacó hasta tres manos salvadoras -una a Breixo en el primer periodo y en la segunda mitad a Berto y a Curiel- que impidieron un triunfo vigués más amplio y resolver la eliminatoria.

También se lució el guardameta visitante, Sergio Freiría (Gondomar, 1997), que tras el 1-1 (minuto 59), gol de cabeza de Kian Afroog, joven delantero local de origen inglés, le ganó un mano a mano a Iker Arango.

Pero en los penaltis, todo se torció. Abrió la serie Mario Rodríguez (Alertanavia), que chutaba alto a la izquierda de Aimar. Luego, goles sin fallo de Joaquín Piñeiro (1-0), Javi Nogueira (1-1), Marcos Díaz (2-1), José Tielas (2-2), Carlos Rodríguez (3-2), Berto Pérez (3-3), Kian Afroog (4-3) y Aarón Domínguez (4-4). Pero en el décimo lanzamiento, Sergio Cuña hacía el 5-4. El meta del Alertanavia adivinó por dónde iba el disparo y tocó el cuero, pero el balón entró. El Auriense pasa a la final de la Supercopa, también a doble vuelta ante el Negreira.

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Vigueses y ourensanos volverán a enfrentarse en el grupo 2 de Preferente, que comienza el 6 de septiembre. En la primera vuelta, están citados el 29 de noviembre en el Federativo de Coia (decimotercera jornada). Y tocará revancha.