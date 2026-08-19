El nuevo Real Madrid se estrenará en Pontevedra ante el Breogán el 29 de agosto
El conjunto blanco disputará el Dream Game del EncestaRías a las 20.00 horas, en un partido que servirá como puesta de largo de su nuevo proyecto antes del torneo de septiembre
Pontevedra volverá a situarse este verano en el mapa del baloncesto nacional y europeo. El Real Madrid y el Breogán se enfrentarán el sábado 29 de agosto, a las 20.00 horas, en el Dream Game, un partido extraordinario que servirá como antesala de la undécima edición del Torneo EncestaRías.
El encuentro tendrá como gran atractivo el estreno del nuevo proyecto del Real Madrid dirigido por Pedro Martínez. El conjunto blanco, actual subcampeón de la Euroliga, afrontará en Pontevedra su primera puesta de largo de una nueva etapa.
El Real Madrid ha participado en las dos últimas ediciones del Torneo EncestaRías y volverá ahora a Pontevedra para protagonizar este encuentro previo a la competición que se celebrará en septiembre.
El Breogán, primer rival del nuevo Real Madrid
Enfrente estará el Breogán de Luis Casimiro, que finalmente no pudo formar parte del cartel del XI Torneo EncestaRías debido a sus compromisos europeos, pero que sí participará en este Dream Game.
El conjunto lucense llegará también con un nuevo proyecto y tendrá la oportunidad de medir sus fuerzas ante uno de los grandes equipos del continente en uno de los primeros grandes partidos de la pretemporada.
Las entradas salen a la venta este jueves
La venta de entradas comenzará este jueves, 20 de agosto, a las 9.00 horas. Las localidades podrán adquirirse exclusivamente por internet a través de Ataquilla.com y de la página oficial de EncestaRías.
La organización ha precisado que no habrá venta física de entradas, por lo que esos serán los dos únicos canales habilitados para asistir al partido entre Real Madrid y Breogán.
El EncestaRías
El Dream Game servirá como aperitivo de la undécima edición del Torneo EncestaRías, que se disputará en Pontevedra los días 11 y 12 de septiembre.
El cartel estará formado por Valencia Basket, Baskonia, Alba Berlín y Monbus Obradoiro. El Valencia Basket llegará como vigente campeón de la Liga ACB y participante en la última Final Four de la Euroliga; el Baskonia, como equipo de Euroliga y campeón de la última Copa del Rey; el Alba Berlín, como campeón de Alemania; y el Monbus Obradoiro, como campeón de Primera FEB y recién ascendido a la ACB.
Pontevedra tendrá así dos grandes citas con el baloncesto en apenas dos semanas: primero, el Real Madrid-Breogán del 29 de agosto, y posteriormente un EncestaRías que volverá a reunir a varios de los equipos más destacados del panorama nacional e internacional.
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