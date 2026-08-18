Vigo se viste de Tercera FEB con el primer entreno de Novobasket

Una de las asignaturas pendientes del deporte vigués ha sido llevar a un equipo de baloncesto masculino a categoría nacional. Hubo muchos intentos, pero la ilusión duró muy poco tiempo. O bien las rencillas, o bien los problemas económicos, acabaron con la ilusión.

El Novobasket, presidido por Carlos Ferro, es el heredero del Maristas y del Ademar. Posiblemente, para los más veteranos sean dos clubes que les traigan muchos recuerdos de aquellos partidos en Segunda Nacional en la Pista Roja.

Hacía diez años que el baloncesto masculino vigués no tenía un equipo en categoría nacional desde el descenso del VGO y del Seis do Nadal. La sequía acabó esta temporada con el ascenso a Tercera FEB (la antigua Liga EBA) del Novobasket, por lo que el día de ayer, con su primer entrenamiento, fue un día importante.

Yago Rodríguez, Pablo Vaamonde y Aarón Fandiño, citaron a sus jugadores a media tarde en la pista Vermella de As Travesas. Solo faltaron Juan Chacón y Mathias Stubkjaer, que tienen una semana más de vacaciones.

La ilusión del grupo era máxima, consciente de la importancia del momento. Yago Rodríguez, entrenador del equipo, afirmaba que «los chavales tuvieron muy buena actitud en este primer entrenamiento y estuvieron muy receptivos y a un nivel de esfuerzo muy alto».

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El trabajo en estas primeras semanas debe ser intenso, ya que el cinco de septiembre comenzará una nueva edición de la Copa Galicia de Tercera FEB, y el equipo quiere llegar en buena forma. Además, será un buen momento para testarse con equipos con los que se va a enfrentar en la competición, ya que en el Grupo A-B de Tercera FEB estarán el Sigaltec, Xiria, Santo Domingo, Culleredo, Marín, Rosalía y Chantada. Equipos que llevan tiempo en la categoría, y muchos de los cuales han estado peleando por conseguir el ascenso a Segunda. De la ahí importancia de llegar bien.