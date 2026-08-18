Y de repente, Laura Vázquez se hizo mayor: la judoka conquista la plata en Perú y da un paso clave hacia los Juegos Olímpicos

«Hay una niña en el Famu que va a ser muy buena. No le quites ojo». Unos cuantos años atrás, el que escribe escuchó este tipo de frases de personas vinculadas al mundo del judo. Y el que sabe, sabe. Porque no se equivocaban. Laura Vázquez se desarrolló de manera brillante en su etapa formativa. Fue dos veces campeona de Europa sub-23 y una júnior, categoría en la que también fue subcampeona mundial. El futuro era suyo. Pero ese paso de competir contra las mejores del mundo de tu edad a hacerlo contra las mejores del mundo a secas hay que darlo. Y Laura no fue distinta. «Me costó un poco dar ese salto», reconoce. «Pero en el último año y medio me he dado cuenta de que estoy preparada», añade sonriente.

No miente. La viguesa acaba de colgarse su primera medalla en un Grand Prix después de dar en el palo cuatro veces en los últimos tiempos. Sucedió en la madrugada del sábado al domingo en Lima, capital de Perú. Vázquez se adjudicó la plata en su peso, -63 kilos, después de un torneo casi perfecto en el que dejó por el camino a la campeona olímpica Rafaela Silva para ceder después en una apretada final con Seiko Watanabe.

«Por fin cayó», suspira aliviada Laura, ya de vuelta en Vigo tras muchas horas de extenuante viaje. Eso no cambia su alegría. «Estoy muy contenta», revela, sin dejar de reconocer ese «poquito de tristeza» que le quedó por ceder en la final frente a la nipona. «El combate tuvo una intensidad muy alta desde el primer segundo. Sabía que había que tirar por ahí. Estuvo igualado, pero llegando al final tuve un pequeño bajón mental. Fue el error que le dio la oportunidad. Ella encontró el hueco e hizo lo que tenía que hacer», destaca sin poner un pero a la derrota. «Por eso me siento un poco triste, porque no que me quedé lejos. Pero en el global, estoy contenta», añade.

«Esta medalla me ayuda a saber que puedo competir de tú a tú contra cualquiera judoka top mundial»

No en vano, la judoka del Famu fue capaz de dejar en la cuneta a toda una campeona olímpica y del mundo como Rafaela Silva. «Es una competidora nata, con muchísimo talento. Sus resultados hablan por sí solos», subraya Laura, que venía de perder dos veces contra ella. «Pesó su experiencia. Pero perder me dio fuerzas para plantear un nuevo combate y salir con más ganas. Esta vez cayó de mi lado», proclama.

Y más allá de ganar o perder, esta medalla de plata deja un paso adelante y una gran enseñanza. Porque con el ránking olímpico recién iniciado, Vázquez rascó en Perú una sustanciosa cantidad de puntos para posicionarse bien arriba en la carrera hacia Los Ángeles. «Empieza el juego», apunta traviesa, antes de enfocarse en lo que tiene por delante. «El gran objetivo es estar en los Juegos Olímpicos. Pero antes de eso hay dos años con muchas mini metas. Por eso hay que estar concentrada en el presente y en el día a día», enfatiza con madurez.

Una madurez en el discurso que lo es también en el tatami. Laura ya no es ninguna promesa. Es toda una realidad, que pelea de igual a igual contra las mejores. «Sí que me siento así», confirma con un punto de timidez, pero con seguridad en sus posibilidades. «Lo más importante es plantar siempre cara y ser consciente de que, sea cual sea el palmarés, tengo las mismas oportunidades de ganar que mi rival», proclama.

Con ese buen ánimo, no olvida de dónde viene porque tiene bien claro a dónde va. «Gané experiencia con los resultados de categorías inferiores, pero donde conoces el alto nivel es en sénior. Esta medalla me ayuda a sumar confianza y a saber que puedo competir de tú a tú contra cualquiera judoka top mundial», concluye Laura, que se ha hecho mayor sin dejar de soñar con convertirse en gigante.