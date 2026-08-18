Atletismo
Cuando Manu Ageitos se convirtió en contrarrelojista
Con la entrada en 2026, Alice Finot regresó con el entrenador vigués, que tuvo que pergeñar en siete meses un plan para competir por las medallas en el Europeo
«Fue un reto al que no me había enfrentado nunca», dice el técnico
La vida da muchas vueltas. Por eso, cuando Alice Finot y Manu Ageitos separaron sus caminos, siempre existió la posibilidad de que se volvieran a unir. Y tras un 2025 complicado, así sucedió. «Ya habíamos contactado antes, pero quedamos a finales de diciembre en su casa para hablar», recuerda el entrenador vigués. El binomio volvía a cabalgar junto. «Ahí empezamos», recuerda.
Atrás quedaba una ruptura que se sintió «como si fuera con una pareja». Era el momento de volver a empezar. «Trabajando con el portátil y viendo algunas cosas, me di cuenta de que nos iba a costar», subrayó. «Fue un reto al que no me había enfrentado nunca», reconoce.
Esta temporada resultó muchísimo más complicada que toda la etapa anterior
Y para ejemplificar la dificultad, Ageitos elige «sin ninguna duda» como más complicado este proceso de reinicio con Alice, que cuando cinceló a la dueña del récord de Europa de 3.000 obstáculos (9:58.67) casi desde cero. Manu cogió a Finot cuando era una deportista popular para convertirla en élite mundial de la prueba. «Volver a empezar fue mucho más difícil», insiste el técnico vigués.
«Esta temporada resultó muchísimo más complicada que toda la etapa anterior. Empiezas desde más abajo, pero haces la casita como tú quieres. Y con continuidad, que es el secreto de este deporte. Por eso no queremos parar ahora», explica, mientras reflexiona en los obstáculos -nunca mejor dicho- que se encontró en la carrera hacia Birmingham.
«Fue un proceso totalmente nuevo y distinto», explica el entrenador sobre la vuelta al principio de esta relación profesional hace siete meses. «Es una atleta que había entrenado conmigo con una serie de parámetros, pero que volvía con esos números totalmente cambiados. Fue difícil», reconoce. «Teníamos siete meses. Había que jugar con el tiempo para llegar al Europeo en condiciones de pelear por una medalla. Ir para ser séptima no tenía sentido», añade Ageitos, que concluye: «Hubo que planificar muy bien cada semana y anticiparte a los imprevistos, que los hubo. Fue toda una contrarreloj».
Además está también la relación personal. Una amistad muy grande, muy por encima de lo profesional. «Noté la presión. Siempre respondí con Alice y sentía que tenía que estar a la altura», analiza Manu, que reconoce sin ambages que «tener un vínculo» lo hizo todo más complejo.
Noté la presión porque siempre respondí con Alice y sentía que tenía que estar a la altura
Pero juntos lo lograron. Alice llegó a Inglaterra en condiciones de competir y regresó con una medalla de plata al cuello. «Es muy valiosa», incide. «Estoy muy orgulloso. Ella le da más valor que al oro de Roma y yo también», sostiene sobre esa presea lograda en una carrera que Manu vio «muy tranquilo» en la grada. «En la semifinal sufrí porque pasa cualquier cosa y te vas para casa. Pero en la final, cuánto más avanzaba, más relajado estaba», enfatiza.
Todo esto conseguido desde el área de Vigo. «Ella tiene aquí su entorno, su gente de confianza. Bruno (pareja de Alice), que es el 80% del éxito. Había que darle otra medalla», proclama. «Sí. Por aguantarme», bromea Finot para terminar, mientras saborea haber conquistado esta contrarreloj junto a su entrenador.
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