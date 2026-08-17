Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fentanilo en VigoSuministro de agua en GaliciaCirujanos del naval en VigoTrenes PortugalConciertos CastrelosEster NavarreteCelta
instagramlinkedin

REAL MADRID

Florentino esconde a Mourinho y a sus seis fichajes: no habrá presentaciones oficiales

Las bienvenidas de Cucurella, Bernardo, Konaté, Dumfries, Espí y Diomande se limitarán a actos privados con el presidente del Real Madrid

Marc Cucurella no será presentado.

Marc Cucurella no será presentado. / INA FASSBENDER / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Ya se conoce cuándo se celebrarán las presentaciones oficiales de José Mourinho y de los seis nuevos fichajes del Real Madrid: nunca. El club que preside Florentino Pérez ha decidido erradicar una de las costumbres más habituales del fútbol y se limitará a dar la bienvenida a sus refuerzos en diferentes actos privados.

Será la primera vez que ocurra algo así en el Real Madrid. En los últimos tiempos, los jugadores acudían a dichos actos de carácter privado (aunque difundidos por la televisión del club) para posteriormente atender a los medios de comunicación, ya sin la compañía de Florentino. Así sucedió el verano pasado con Huijsen, Carreras, Mastantuono y Trent, los cuatro refuerzos de esa ventana, escoltados en sus ruedas de prensa por Emilio Butragueño.

Sin puesta de largo

En ocasiones especiales, cuando el futbolista es una estrella de primer nivel, se ha abierto el Santiago Bernabéu para que la afición dé la bienvenida a sus jugadores. La presentación de Mbappé, hace dos veranos, fue el último ejemplo. Esta vez no habrá nada de eso, como ha adelantado OK Diario.

Yan Diomande, uno de los seis fichajes del Real Madrid este verano.

Yan Diomande, uno de los seis fichajes del Real Madrid este verano. / INA FASSBENDER / AFP

Cucurella, Bernardo, Konaté, Dumfries, Espí y Diomande esperaban su turno para sus presentaciones oficiales, pero estas se limitarán a actos privados a los que estarán invitadas sus familias y personas cercanas. No era el plan original, pero Florentino Pérez ha pasado buena parte del verano fuera de Madrid, lo que aplazó cualquier posible acto (la presentación de Dumfries, el primero en iniciar la pretemporada, llegó a estar agendada), y finalmente se ha descartado realizar un carrusel de presentaciones en los días previos al debut liguero.

Noticias relacionadas

En cuanto a los entrenadores, Xabi Alonso siguió el mismo protocolo que los futbolistas el año pasado, en Valdebebas. Álvaro Arbeloa, sin embargo, no fue presentado tras sustituir al tolosarra y su primera comparecencia pública fue en la previa del partido de su debut. Algo que se repetirá este viernes con Mourinho, antes del Espanyol-Real Madrid del sábado.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Premios» contra el absentismo: la industria gallega pacta pluses de 2 euros al día o 700 al año por no faltar al trabajo
  2. Rescatan a un niño de 5 años que se estaba ahogando en una piscina del balneario de Mondariz
  3. Vecinos de Ons paralizan los primeros desembarcos del día en protesta por no poder celebrar su fiesta
  4. Estabilizado el incendio en Moaña junto a la Autovía do Morrazo, en cuya extinción participan dos avionetas, un helicóptero y numerosos medios terrestres
  5. Cangas multará de forma directa y sin actuar subsidiariamente a los propietarios de fincas sin limpiar que sean reincidentes
  6. Paco y Carmen, el matrimonio centenario de Nigrán que murió en unos días
  7. De una valla de ocho metros al «sí, quiero»: Patricia y Rubén ya son marido y mujer
  8. Tres centenarios al mes pasan por los quirófanos del Chuvi, nueve veces más que hace una década

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

Marín recuerda a Carmen Pesqueira «A Capirota»

Marín recuerda a Carmen Pesqueira «A Capirota»

El próximo eclipse lunar llegará a España en unos días y teñirá de rojo parte de la Luna este agosto: cuándo y dónde verlo

Ingresan los nuevos alumnos de la Escuela Naval Militar, listos para la fase de instrucción

Ingresan los nuevos alumnos de la Escuela Naval Militar, listos para la fase de instrucción

Llegada de los primeros alumnos a la Escuela Naval de Marín

El Concello cifra en 800.000 euros su apoyo al mantenimiento de los montes de Vigo

El Concello cifra en 800.000 euros su apoyo al mantenimiento de los montes de Vigo

Animan a vecinos y turistas a donar sangre en O Grove para mantener las reservas durante el verano

Animan a vecinos y turistas a donar sangre en O Grove para mantener las reservas durante el verano
Tracking Pixel Contents