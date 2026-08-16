El Urbapaz acaricia el triunfo

Nuevo déjà vu en la Regata Rías Baixas. Como hace un año tras la etapa A Pobra-Vigo el Urbapaz (Fran Edreira, CN Cabanas) se colocó líder de la clasificación general.

El bocinazo de salida se había producido a las 11:35 horas para la flota ORC 4-5 y los Open 2, mientras que los pesos pesados (ORC 1-3 y Open 1) comenzaron a mediodía. En esta oportunidad, los dos barcos más veloces fueron el Marnatura (Luis Bugallo, Monte Real Club de Yates de Baiona), con ganas de sacarse el mal cuerpo del día anterior por el golpe en el Bajo, y el Magical (Julio Rodríguez, RCN Vigo). El Aceites Abril (Luis y Jorge Pérez Canal, RCN Vigo) era esta vez el tercero en discordia. El Marnatura se plantaba primero en tiempo real (tres horas, siete minutos y trece segundos) en la línea imaginaria situada entre Con de Pego y el Muelle de Trasatlánticos, con el Magical a cinco segundos (3:07.18) y el cisne aceitero parando el crono en 3:10.31.

A los gigantes de este Rías (los gemelos Aceites Abril y Marnatura, de 13,83 metros de eslora, frente a los 12,96 del Magical) de nada les valió esta vez su velocidad.

Por detrás de los «cisnes», el Abril Xove (Alejandro Pérez-Canal, RCN Vigo) firmaba un tiempo fantástico (3:14.09) y el Urbapaz llegaba poco más de veinte minutos más tarde que el barco de Bugallo. Pero en compensado, el Urbapaz ganaba la etapa, seguido del Deep Blue 2.1 Marina Meira (Vicente Cid, RCN Vigo) y del Vértigo Sailing (Alfonso Crespo, Liceo de Bouzas).

Así y a falta de la regata Vigo-Cíes-Vigo de 25 millas (si se dan las condiciones de viento para doblar Cíes), la general se ha convertido en cosa de tres, con el Urbapaz sumando 7 puntos (2º-4º-1º) por 10 del Deep Blue 2.1 (1º-7º-2º) y 12 del Abril Xove (5º-1º-6º). Al acecho, el Orión (Alejandro Pérez Otero, RCN Vigo), con 15 puntos (4º-6º-5º). Los Swan necesitarían algo así como un debacle general para acceder al podio.

ORC 4-5. El Balea Dous (Luis María Pérez, RCN Rodeira) sigue líder, pero ahora atosigado por el Argalleiro (Fernando Otero, Mar de Aguete). Tras dos victorias parciales, pinchazo del Sun Fast 32 I (cuarto en la etapa) y triunfo del Cactus Digital - Petrilla de Jaime Barreiro (CN Portonovo) para poner fin a la dictadura del barco morracense. El Argalleiro, un Ro 330 (Sd), está navegando con enorme regularidad (2º-3º-2º) y suma 7 puntos, uno menos que el vigente campeón del Rías.

Open 1. El Berlinguiño II (Andrés Campos, RCN Sanxenxo) le devolvió la moneda al Salseiro (Manuel Blanco, RCN Coruña) y se impuso en Vigo para colocarse líder en solitario del grupo con 4 puntos (1º-2º-1º). El X-412 de la familia Campos busca su cuarto Rías, tercero en fila (2022, 2024 y 2025). Blanco firma 6 puntos (2º-1º-3º) y la victoria está entre ambos.

Open 2. Segunda etapa consecutiva ganada por el Villano (Luis Bodelón, RCN Coruña), que lleva 5 puntos en la tabla clasificatoria (3º-1º-1º). El luso Javitudo (Pedro Barbosa, CV Atlántico) y el Sampaio Uno (Emilio Gómez, CN Rianxo), defensor del título, con 6 y 7 puntos respectivamente, le discutirán la victoria final. El año pasado también fueron los tres barcos los que se repartieron el podio.

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