El Torneo Internacional de Vigo no ve ganar a una tenista española desde hace 21 años

La sequía del tenis español continúa en Vigo. El triunfo de Sonja Zhiyenbayeva eleva ya a 21 años el lapso de tiempo sin victorias hispanas en la ciudad. La gran María José Martínez, ex número 19 del mundo -y 4 en dobles-, levantó el trofeo olívico allá por el año 2005. Desde entonces, el palmarés del cuadro individual permanece desierto para España, que solo tuvo la opción en 2008 con Silvia Soler disputando la final.

Bien es cierto que el torneo vivió un parón de una década -de 2011 a 2021- y que en esta misma edición, la malagueña Victoria Gómez conquistó el título de dobles junto a la neerlandesa Arantxa Rus. Pero el auténtico drama de esta edición de 2026 está en que ninguna española de las cinco presentes en el cuadro principal logró alcanzar la segunda ronda.

Cuatro de ellas disputaron en torneo con wild card -invitación-. Entre ellas la pontevedresa Celia Cerviño y la coruñesa Eva Álvarez Sande, asesorada por el vigués Róber Rodríguez. La primera se retiró con problemas estomacales después de ganar 6-1 el primer set ante Kika Jorge y la segunda cedió con claridad ante Sofía Costoulas (6-1 y 6-1), cabeza de serie número 1 del torneo. Por su parte, Esquiva cayó con claridad ante Kira Pavlova (6-2 y 6-1) y Gómez, que ganó el título de dobles, ante Camila Rojas (6-3 y 6-2). María Berlanga, que llegó desde la previa, cedió frente a Matilde Jorge (6-2 y 6-3).

El dobles acaba con 19 años de sequía

La joven Victoria Gómez inscribió su nombre en el palmarés del Torneo Internacional de Vigo junto a la veterana neerlandesa Arantxa Rus. Juntas ganaron a Katia Yashina y la propia Sonja Zhiyenbayeva el sábado (6-3 y 6-4). De esta manera, al menos en el formato de dúos, la ciudad olívica volvió a ver a una campeona española 19 años después.

La joven malagueña de 22 años relevó a dos ilustres del tenis español: Estrella Cabeza, ganadora de 13 títulos ITF y, sobre todo, a Carla Suárez. La actual campeona de la Copa Billie Jean King y ex número 6 del mundo, ganó junto a la sevillana en 2007. Un triunfo de mucha enjundia.