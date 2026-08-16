Tirán vive un día redondo

Tirán vivió su mejor domingo de la temporada gallega. Su equipo femenino se impuso en la última bandera de la temporada y la trainera masculina finalizó por delante de Samertolaméu para asegurar la segunda plaza de la general, tras la intratable Cabo de Cruz, lo que les da derecho a disputar el play-off de ascenso a la Liga ACT, su gran objetivo de la temporada y al que tienen derecho los dos primeros clasificados de la Liga Gallega.

Al margen de esa pelea, la tripulación de Cabo de Cruz se desmelenó y se adjudicó la XXXVI Bandera Concello de Boiro con una potencia admirable, dejando sin ninguna opción a sus oponentes en el puerto de Cabo de Cruz. Fue fijando los mejores tiempos parciales y ya desde la primera ciaboga puso proa con claridad, seguido de Tirán-Pereira y Samertolaméu-Oversea. A mitad de regata la diferencia era de cinco segundos por delante de Tirán-Pereira y 14 sobre Samertolaméu-Oversea, mientras Mecos iba perdiendo potencia. El duelo entre las dos traineras moañesas, clave del día, se decantó rápido a favor de Tirán que se apuntó ese segundo puesto y pudo celebrar su presencia en el play-off de dentro de unas semanas.

Liga Femenina

En la novena y definitiva regata de la Liga Femenina Gallega 2026, las chicas de Salgado-Perillo confirmaron el título de Campeonas de la Liga Gallega-Trofeo Xunta de Galicia 2026, a pesar de la sorpresa, si se puede considerar así, de ver la victoria de las atletas de Tirán-Pereira dominando y proclamándose campeonas en la final de la VII Bandera Femenina Rianxeira, en el puerto de Cabo de Cruz. Si ya en la regata del sábado en Castropol las distancias en la meta se habían apretado con centésimas entre las tres primeras, Salgado-Perillo, Chapela-Wofco y Tirán-Pereira, ayer las atletas de O Con, se despacharon a gusto y con respuesta formidable, se impusieron exponiendo sus aspiraciones ya no de ganar la Liga, pues eso era misión imposible, sino de conquistar la última regata con ambición y fuerza. Tirán-Pereira dobló la virada en cabeza con dos segundos sobre Salgado-Perillo y la inquietud empezó a sembrar dudas en las chicas de Oleiros por temor a perder su imbatibilidad. Reaccionaron en la recta de llegada, pero la tripulación de Tirán-Pereira, muy dominadora de la situación, teniéndolas a la vista por detrás, también pusieron en marcha su segundo carburador y aún en la línea de meta aumentaron a tres segundos la distancia sobre la tripulación de Perillo, que perdió su única y última regata.

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Tercero fue un magnífico Amegrove y cuarto Chapela-Wofco-B. Por detrás en la general, Cabo de Cruz-B, Esteirana, Rianxo y Castropol.