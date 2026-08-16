El sábado da; el domingo quita

Los fines de semana de Chapela son un cruce de sentimientos permanentes. Las alegrías de los sábados quedan opacadas por la decepción de los domingos que desde hace tiempo le niegan un fin de semana completo. Lo que el sábado te da; el domingo te lo arrebata de forma cruel. Los «beretes» hicieron ayer una regata más que digna en Getaria donde fueron novenos, pero el problema fue que Ares, su gran rival para evitar el descenso directo, finalizó dos puestos por delante y anuló el colchón que los de Arealonga habían logrado el día anterior. Ahora salen del fin de semana de nuevo empatadas en la clasificación, pero últimos porque los coruñeses tienen un mejor resultado que ellos. Un resultado que no hace justicia a su buen trabajo de este fin de semana. Con solo cuatro regatas por disputar la situación es límite. Tienen una pequeña noticia ilusionante y es que San Juan parece haber gripado algo y se han quedado a ocho puntos de los gallegos con lo que aún hay una mínima esperanza de meterles en la pelea por la supervivencia. Pero es obligatorio meterlos en todas las regatas por detrás y eso nunca resulta sencillo.

Chapela no puede hacerse demasiados reproches por su regata de ayer. Desde el comienzo se vio por detrás de Ares que parecía más fresca que la Arealonga durante toda la prueba. Los coruñeses metieron un par de segundos en la primera virada (donde esta vez Chapela no tuvo problemas) pero la diferencia ya no fueron capaces de reducirla. Los coruñeses pudieron moverse con libertad en el largo de vuelta y ampliaron la diferencia ante los de Arealonga que estaban muy lejos de San Juan y Santurtzi. Una pequeña recompensa en un día complicado. El intento de los de Zunzunegui por reducir diferencias no dio frutos y Ares elevó la ventaja casi a los diez segundos lo que era un problema extra porque abría una grieta muy grande entre ambas y donde tal vez acabase cayendo alguna trainera de otra tanda, sobre todo teniendo en cuenta el cambio de marea. Chapela apretó en el último largo para dejar en ocho ventajas su desventaja con Ares mientras San Juan, en un gran esfuerzo final, redujo al máximo la distancia con los redondelanos y se quedó a poco menos de dos segundos de Chapela.

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En la segunda tanda se confirmaron los peores temores de Chapela porque Ondarroa se descolgó y acabó cayendo en ese hueco que en la clasificación había entre las dos traineras gallegas. Y ahí se fueron los dos puntos de ventaja de Chapela. De nuevo empatadas a solo cuatro pruebas de que se acabe la temporada. Una pelea a cara de perro.