Rus y Gómez conquistan el título de dobles

El Trofeo Internacional de Vigo conoció ayer a sus primeras campeonas. El cuadro de dobles disputó una final de la que salió airosa la única representante española, que formó pareja con la jugadora con mejor trayectoria de todas cuantas compitieron en Vigo esta semana. La neerlandesa Arantxa Rus, en su día número 40 del mundo, celebró a sus 35 años la victoria junto a la malagueña de 22, Victoria Gómez. Juntas derrotaron al tándem eslavo formado por la rusa Katia Yashina y la kazaka Sonja Zhiyenbayeva -que hoy disputa la final individual- (6-3 y 6-4).

La mezcla de experiencia y juventud resultó a la perfección. Aun sin ser cabezas de serie, Rus y Gómez fueron pasando rondas hasta retar a la principales favoritas en la final. Un desafío superado con solvencia, ya que el tándem hispano-neerlandés gobernó el partido de principio a fin para proclamarse campeón.

Para hoy por la mañana queda la gran final individual (11:30). El broche de oro a la semana de tenis internacional en Vigo. Será una batalla entre la china Yufei Ren y Zhiyenbayeva, que buscará una resolución diferente a la de ayer en el dobles. La kazaja abrió la jornada derrotando a Matilde Jorge en el mejor partido de la sesión sabatina. Lo hizo remontando tras ceder por 8-10 en el tiebreak que definió el primer set a favor de la portuguesa (6-7(8), 6-4 y 6-2).

Ese parcial inicial dejó tenis de alto nivel y muchísima emoción. La menor de las Jorge tuvo temple para salir airosa de una muerte súbita muy cerrada. Parecía un golpe decisivo, imposible de levantar. Pero la kazaja no bajó el nivel. En todo caso, lo subió para apretar al máximo a la joven promesa lusa. Así, hasta materializar su ventaja y anotarse la segunda manga. Esta respuesta sí que marcó diferencias. Matilde no pudo manejar la presión en el tercer set y cedió con claridad para terminar con una semana viguesa positiva para ella.

La segunda semifinal tuvo menos historia. Yufei Ren, verduga en cuartos de Kika, la mayor de las Jorge, no se dejó sorprender por Britt du Pree. Y eso que la neerlandesa llegó a la penúltima instancia sin jugar en la ronda anterior por la retirada de Kira Pavlova. Ni así. La china no dio opción con un tenis sólido y consistente (6-2 y 7-5). La jugadora de Países Bajos elevó el nivel en el segundo set, pero la asiática se mantuvo firme para definir antes de un tie-break que ya asomaba en el horizonte. Hoy peleará por el título.