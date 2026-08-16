Perillo pone el sello al título

Octava victoria de Salgado-Perillo ayer en la V Bandera Femenina Princesa de Asturias celebrada en Castropol como tripulación imbatida e imbatible, que la catapulta a la victoria absoluta de la división femenina de la Liga Gallega de Traineras-Xunta de Galicia 2026. Aunque ayer no fue una victoria cómoda ni fácil, porque las chicas de Oleiros tuvieron una fuerte lucha deportiva hasta la última palada con Chapela-Wofco y Tirán-Pereira, que le opusieron feroz resistencia en la final de los cuatro mejores de la división.

Los cuatro finalistas confirmaron la razón de tal consideración. La enconada lucha de las chicas de Salgado-Perillo, campeón, seguido de Chapela-Wofco, subcampeón a 56 centésimas de las vencedoras y Tirán-Pereira, tercero a un segundo y 23 centésimas, demuestran bien a las claras la competencia proa con proa entre las tres primeras, acompañándolas Amegrove en la cuarta posición.

Más atrás con peores marcas, Cabo de Cruz, Rianxo, Esteirana y Castropol cerraron la clasificación general. Hoy como un puro trámite será la regata final que proclamará a las atletas de Salgado-Perillo como Campeonas de la Liga Gallega Femenina en la VII Bandera Femenina Rianxeira con pista de regatas frente a los muelles de Cabo de Cruz, en Boiro, a las 11,30 horas.

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Liga A

Magnífica victoria, la novena de diez regatas de la Liga A 2026, de los atletas de Cabo da Cruz que volvieron a imponer su ley en la final de ayer en Castropol. Una victoria que hubo que trabajar en la primera mitad en que Samertolaméu-Oversea puso proa por delante. En el ecuador de la prueba ya Cabo de Cruz imponía su proa de victoria y doblaba en la última ciaboga con 5 segundos por delante de los de Meira que luchaban por restar metros a los de Boiro. Y a partir de ahí una competición para corazones tranquilos, porque en la última recta los chicos de Cabo pusieron a fuerte presión sus definitivos metros y si en la virada sacaban a los de Meira 5 segundos, todavía incrementaron la diferencia, cruzando la meta con 10 segundos por delante de Samertolaméu-Oversea y 15 por delante de Tirán-Pereira, tercero. Los atletas de Bueu-Simei, campeones en la segunda clasificatoria con un crono de menos de 21 minutos, se colocó en una meritísima cuarta posición, desbancando a Mecos que fue quinto con más de 21 minutos. Luego Cabana-Ferrol, Mugardos, Narón, Cesantes-Rodavigo y Castropol, cerraban la clasificación general. Los de Boiro mañana tienen una nueva cita para seguir su camino triunfal en casa.