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João Cancelo regresa para iniciar su tercera etapa en el Barça

El defensa firmará por dos temporadas si logra desvincularse del Al Hilal saudí y llega libre al Camp Nou

João Cancelo celebra con los compañeros el gol de Raphinha durante el partido de liga frente al Oviedo en el Camp Nou.

João Cancelo celebra con los compañeros el gol de Raphinha durante el partido de liga frente al Oviedo en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

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Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona

João Cancelo iniciará su tercera etapa en el Barça. Y cabe esperar que sea más duradera que las dos anteriores. Esta vez, vendrá con un contrato definitivo y no temporal como en las dos cesiones, una desde el Manchester City y otra desde el Al Hilal. El defensa portugués ha conseguido desvincularse del club saudí, que al princpio del mercado pedía un traspaso, y llegará -volverá- a Barcelona esta misma semana si no surge ningún contratiempo, con lo que podría reintegrarse a la plantilla para participar en la presentación del miércoles en el Joan Gamper.

Cancelo verá cumplida su ilusión de pertenecer al Barça ya definitivamente. Siempre se marchó a su pesar de su segundo club favorito después del Benfica, en el que empezó su carrera. A los 32 años, firmará un contrato por dos temporadas cuando llegue con la carta de libertad.

Cancelo, durante su presentación el pasado 13 de enero.

Cancelo, durante su presentación el pasado 13 de enero. / Jordi Cotrina / EPC

Su primera estancia se produjo en la temporada 2023-24. Firmó acompañado por João Félix. Dio un rendimiento muy satisfactorio y se revalorizó como futbolista. Disputó 42 partidos -se perdió los tres primeros al llegar en el cierre el mercado y cinco luego por lesión- y marcó cuatro goles, los dos primeros en tres partidos nada más debutar. El Barça no tenía suficiente dinero para ficharle, y el City, que lo recuperó para traspasarlo -antes lo había cedido al Bayern Múnich y Pep Guardiola no le quería en sus filas- lo vendió al Al Hilal de Arabia Saudí por 25 millones de euros. Firmó por tres temporadas, hasta 2027.

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En enero de este año surgió de nuevo la oportunidad de contratar a Cancelo, aunque se buscaba un central. La lesión muscular de Alejandro Balde le impulsó a la titularidad, que defendió con uñas y dientes hasta el final. En 23 partidos marcó dos goles. Su eficiencia ofensiva convenció a Flick, que ha apostado por su regreso para que vuelva a competir con Balde.

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Fuente: El Periódico

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