La Copa del Navegante es azul

El Deep Blue 2.1 Marina Meira (Vicente Cid, RCN Vigo) le dio una vuelta de tuerca a la clasificación general absoluta en la cuarta y última jornada de la Regata Rías Baixas, patrocinada por el Xacobeo 2027, y se alzó con la victoria, dejando al Urbapaz (Fran Edreira, CN Cabanas), campeón el pasado verano, con la miel en los labios para el doblete. Así y casi contra pronóstico, al menos al inicio de la etapa final, la tripulación de Cid levantó por vez primera la Copa del Navegante, el gran trofeo que recoge todos los ganadores del Rías desde 1964.

Por cuarto año consecutivo, la etapa final Vigo-Cíes-Vigo, de 25 millas y un auténtico reto al salir fuera del abrigo de la ría, quedó reducida a un recorrido interior Vigo-Vigo de 15 millas. No se daban las condiciones de viento, estimó el Comité de Regatas. Solo en 2020, la primera vez que se diseñó esta etapa, y en 2022 la flota circunnavegó las Cíes.

Con el plan B en marcha, un recorrido más corto, y viento del nordeste (8 nudos), las unidades buscaron ganar la etapa final. Los pura sangre fueron dos veces hasta el Bajo Salgueirón y el Bajo Tofiño y una llegaron Bajo Lousal, para acabar ante el Muelle de Trasatlánticos. Los ORC 4-5 y los Open 2, por su parte, cubrieron 12 millas, alcanzando Bajo Salgueirón y Bajo Tofiño, además de Bajo Lagoa.

En tiempo real dentro de los ORC 1-3, el Aceites Abril (Luis y Jorge Pérez Canal, RCN Vigo), era primero con un crono de 3:17.42 horas. El Deep Blue terminaba media hora más tarde, pero en tiempo corregido se imponía por 51 segundos al barco aceitero.

Además, el Dehler 36 Jv Urbapaz perdía en compensado poco más de 5 minutos sobre el Dufour 34 de Vicente Cid y solo era cuarto… porque se metían entre ambos los cisnes Aceites Abril y Marnatura (Luis Bugallo, Monte Real). Justo lo que necesitaba Cid para alcanzar en puntos a Edreira y ganarle. Con empate a 11 puntos entre Deep Blue (1º-7º-2º-1º) y Urbapaz (2º-4º-1º-4º), el triunfo se resolvía por mayor número de victorias, dos para Vicente Cid (etapas 1 y 4) frente a una de Fran Edreira (etapa 3). Con Cid, armador y patrón, navegaron Pedro Martínez, Óscar Montañés, Miguel Gómez, Javier Míguez, Candela Cid y Bernal Xián Figueiras. Cuando recibieron la Copa del Navegante, estallaron de júbilo y el enorme trofeo pasó por casi todas las manos, levantándolo y agitándolo. Solo les faltó mantear al patrón.

Tras la entrega de premios, Cid declaró que «ha sido una regata preciosa. Estamos muy contentos y no esperábamos la victoria porque teníamos que meter dos barcos al Urbapaz. Pero hubo de todo, con encalmada, y los barcos pequeños ganamos a los grandes porque ellos pararon más cerca de la llegada y nosotros veníamos con viento por detrás».

El Abril Xove (RCN Vigo), un First 44.7 con Alejandro Pérez-Canal a la caña, completaba el podio final. También tenía opciones de victoria pero acabó el día en noveno lugar en el tiempo corregido.

En el resto de clases, la etapa Vigo-Vigo fue ganada por Balea Dous (Luis María Pérez, RCN Rodeira) en ORC 4-5, Berlinguiño II (Andrés Campos, RCN Sanxenxo) en Open 1 y el luso Javitudo (Pedro Barbosa, CV Atlántico) en Open 2. El título del Rías sería para los dos primeros barcos con solvencia, no así para el Elan 333 portugués (2º-2º-2º-1º), pues el Villano de Luis Bodelón y grímpola del Náutico coruñés (3º-1º-1º-2º) se llevó la general en otro desempate por más triunfos, esta vez a 7 puntos.

Para el Balea Dous (Luis M.ª Pérez, RCN Rodeira) es ésta la cuarta edición consecutiva que gana con el Sun Fast 32 I. Para Campos, tercer triunfo en fila consecutivo.En cuanto al trofeo perpetuo de clubes, el Real Club Náutico de Vigo también se hizo con él.

Homenaje a Freire y Campos

El Náutico homenajeó a dos patrones de leyenda en el Rías durante la entrega de premios. José Luis Freire, que volvió a competir con el Marnatura tras unos años ausente, y Pedro Campos, que navegó en el Berlinguiño II, fueron efusivamente felicitados tanto por Tone Pérez, presidente del club, como por el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez.

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Como patrón, Campos ganó siete Rías (1985, 1988, 1996, 1997, 2002, 2003 y 2013). Freire celebró nueve (1983, 1986, 1987, 1991, 1992, 1995, 2007, 2010 y 2018), lo que nadie ha conseguido. El Aceites Abril, ya con ocho Rías en su palmarés, lleva tres veranos que se queda sin igualar a Freire.