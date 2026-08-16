Traineras | Liga ACT
La batalla contra el cronómetro agiganta a Chapela
El barco berete ganó su tanda y le metió dos puntos a Ares
Arraun ganó la liga femenina
El hermoso mano a mano que Chapela y Ares mantienen todo el verano para esquivar el último puesto de la tabla de la Liga ACT, el de descenso directo. Pasaia sonrió ayer a Juan Zunzunegui y sus pupilos, que encontraron en el formato contrarreloj la manera de superar a su gran rival. La Arealonga voló en un formato que se le adaptó como anillo al dedo, ya que se completó en dos largos con una sola ciaboga. Así, con dos virajes menos que el resto del curso, los chapeleiros ganaron su tanda con notable autoridad.
El premio no fue todo lo grande que cabía esperar porque Ares dio la talla. Solo la caída de Ondarroa desde la segunda tanda entre ambas permitió a los de naranja meter dos puntos a los de Ferrolterra y deshacer el empate en la clasificación general a la espera de una nueva batalla, esta mañana en el campo de regatas de Getaria.
Por delante, lo habitual. Orio marcó la pauta de nuevo y ya es cuestión de tiempo que celebre otro título de Liga. Zierbena, entrenada por el moañés Dani Pérez, fue segunda y Urdaibai, tercera.
Beti Piñeiro, campeona
La tarde de ayer en la hermosa localidad guipuzcoana dejó otro triunfo de Arraun Lagunak en la categoría femenina para certificar de manera matemática el título de Liga. La canguesa Beti Piñeiro, puntal de la mejor tripulación del Cántabrico, celebró con sus compañeras el cuarto título consecutivo. Para el club de Donostia es el quinto en los últimos seis años. Ahora, quiere completar una temporada de ensueño con un pleno de victorias en la Liga y el trinfo en la Bandera de la Kontxa.
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