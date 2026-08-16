Atletismo
Baiona saca pecho con su carrera popular
La Andar e Correr reúne a más de 1.500 participantes | Ana Alonso y Gustavo Santiago consiguieron la victoria en la prueba de 10 kilómetros que se hizo bajo un calor que exigió a los atletas
Redacción
Es una de las grandes citas del verano deportivo en el sur de Galicia. Justo cuando el calendario de carreras populares afloja para esconderse del calor, Baiona reluce como nunca. La Andar e Correr vivió una nueva edición que sirvió como demostración de su fortaleza. Más de mil quinientas personas se lanzaron a correr en alguna de las diferentes pruebas que se organizaron en el entorno del parque de La Palma. La alta temperatura, que podía ser un condicionante importante, no arrugó a los participantes que como es tradición encontraron la solidaridad de muchos vecinos que les ayudaron a refrescarse en diferentes zonas del circuito.
En lo estrictamente deportivo Ana Alonso y Gustavo Santiago se impusieron en el tradicional circuito de diez kilómetros en el que se suele disputar la carrera. Alonso se impuso en la carrera femenina con un tiempo de 39:31. Segunda fue Catuxa Fernández que no estuvo lejos de la vencedora pero acabó cediendo por menos de medio minutos (39:58). Y tercera fue Noemí Alvarez que hizo un tiempo de 40:26.
En la carrera masculina la victoria fue a manos de Gustavo Santiago con un tiempo de 32:09. El vencedor consiguió en el último tramo de la prueba despegarse de Kevin Thomassin que fue segundo (32:19) y que durante mucho tiempo corrió junto al ganador de la carrera. El podio lo completó Mario Rodríguez que hizo los diez kilómetros en un tiempo de 32:51.
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