Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coche viguésConciertos CastrelosVertidos fecales ríaUVigo resisteHistorias para el veranoMuere error diagnóstico
instagramlinkedin

Baloncesto

El Real Madrid refuerza la pintura con el pívot francés Olivier Sarr

El pívot, procedente de los Cleveland Cavaliers, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas

Olivier Sarr.

Olivier Sarr. / REAL MADRID

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El pívot francés Olivier Sarr jugará en el Real Madrid de baloncesto las próximas dos temporadas, hasta 2028, ha anunciado este sábado el club blanco, que refuerza de esta manera el juego interior del equipo de Pedro Martínez.

"El Real Madrid CF y Olivier Sarr han alcanzado un acuerdo por el que el pívot, procedente de los Cleveland Cavaliers, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028", informó la entidad madridista.

El de Niort, de 27 años y 2,08 metros, se formó deportivamente en Estados Unidos en Wake Forest y Kentucky en la liga universitaria estadounidense (NCAA), antes de dar el salto a la NBA a pesar de no ser elegido en el Draft de 2021.

Así, firmó varios contratos temporales con Oklahoma City Thunder, donde alternó su presencia entre el equipo de la NBA -disputando 46 partidos- y en de la G-League -Oklahoma City Blue- entre 2021 y 2024, año marcado por una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Fichó en 2025 por Toronto Raptors, aunque fue cortado antes del inicio de temporada y jugó con Raptors 905 como jugador afiliado, y este mismo año se marchó a Cleveland Cavaliers para militar principalmente en la G-League -Cleveland Charge-. En total, ha disputado 50 encuentros en la NBA.

Noticias relacionadas

De esta manera, Sarr se une como refuerzo en la pintura, donde el conjunto blanco solo contaba hasta el momento con el caboverdiano Edy Tavares, ya que Usman Garuba continúa recuperándose de una rotura completa del tendón de Aquiles que se produjo en la pasada Final Four de la Euroliga.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bañeras de mármol y piezas de la balaustrada de hace un siglo entre los restos del derribo del antiguo balneario do Outeiro: la Xunta pide a la Policía Autonómica que acuda al inmueble
  2. El eclipse desde los cielos gallegos: un avión privado desde Suiza a Peinador, dos A400M militares franceses y decenas de avionetas en el interior
  3. «A Xeitosa» cumple un siglo: cinco generaciones unidas en Vigo alrededor de la casa de Gómez Román
  4. Muere el músico y diseñador gallego Víctor Coyote a los 68 años de edad en un accidente de bicicleta
  5. ¿Qué hay detrás de los vertidos fecales que afectan a la ría de Vigo?
  6. Dispositivo de la Guardia Civil para intentar localizar a Jaime, un vecino de O Hío desaparecido
  7. Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
  8. Los camiones del Combo Dominicano se atascaron en Trives pero la orquesta tiró de entrega y talento para mantener la gira: «Nos hicisteis disfrutar igual que siempre»

El Real Madrid refuerza la pintura con el pívot francés Olivier Sarr

El Real Madrid refuerza la pintura con el pívot francés Olivier Sarr

El BNG denuncia que la Xunta excluye a los campamentos municipales de las ayudas de Bono Concilia

El BNG denuncia que la Xunta excluye a los campamentos municipales de las ayudas de Bono Concilia

El chino Yang Gao se alza con el Ciudad de Vigo: «Este momento tan importante permanecerá conmigo durante el resto de mi vida»

El chino Yang Gao se alza con el Ciudad de Vigo: «Este momento tan importante permanecerá conmigo durante el resto de mi vida»

La Diputación presume de su apoyo a las fiestas de la provincia

La Diputación presume de su apoyo a las fiestas de la provincia

Las noches apoteósicas de Castrelos

Las noches apoteósicas de Castrelos

Hacia un Bizum Pay europeo: la UE busca un escudo frente a las sanciones de EEUU a través de Visa o Mastercard

Hacia un Bizum Pay europeo: la UE busca un escudo frente a las sanciones de EEUU a través de Visa o Mastercard

Las noches apoteósicas de Castrelos

Las noches apoteósicas de Castrelos

Cabral volverá a saborear el pan de millo en una romería con música, churrasco y tradición

Cabral volverá a saborear el pan de millo en una romería con música, churrasco y tradición
Tracking Pixel Contents