Hugo González se mete en la final de 200 estilos con la mejor marca batiendo el récord del campeonato

El nadador español Hugo González se ha clasificado este sábado para la final de los 200 metros estilos de los Europeos de París con el mejor tiempo de las semifinales, después de completar una carrera en 1:56.61. El nadador español ha rebajado además el récord del campeonato, vigente desde 2012, y afrontará la final de mañana desde una posición privilegiada.

En la segunda semifinal se encontraron los dos españoles de la prueba, Hugo González y Nil Cadevall. Hugo pasó segundo por la mariposa, por detrás del húngaro Hubert Kos, y mantuvo esa misma posición después del tramo de espalda. Fue en la segunda mitad de la prueba donde González terminó de imponer su ritmo. El español llegó al último tramo con opciones de cerrar la semifinal al frente y terminó haciéndolo con autoridad, parando el cronómetro en 1:56.61. La marca le permitió terminar primero de su serie y, al mismo tiempo, colocarse como el nadador más rápido de todas las semifinales. Cadevall, por su parte, completó la carrera en séptima posición con un tiempo de 2:00.78 que le dejó decimocuarto en la general.

El resultado sitúa a González como principal referencia de cara a la final de los 200 estilos, en la que buscará convertir ese primer puesto en las semifinales en una nueva actuación destacada para la delegación española. La carrera definitiva se disputará el domingo en París.

Poco antes, en los 1500m libres masculino se impuso el alemán Johannes Liebmann de 19 años pulverizando el récord del mundo. Liebmann, de 19 años, rebajó en 3.98 segundos la anterior plusmarca universal en posesión del estadounidense Bobby Finke con un crono de 14:30.67 desde los pasados Juegos Olímpicos de París.

Protagonismo español en la piscina

La jornada también dejó protagonismo español en otras pruebas. Arbidel González rebajó el récord de España de los 200 metros mariposa hasta 1:54.97 y terminó en cuarta posición de una final dominada por el francés Léon Marchand, que se proclamó campeón con 1:51.72 sin dar la más mínima opción al resto de aspirantes al oro. El húngaro Richard Marton fue segundo con 1:54.06 y el griego Apostolos Siskos tercero con 1:54.13. “Al final con tiempo y preparación hemos conseguido una marca que llevábamos buscando tres años. Pero sí es verdad que me esperaba bajar algunas décimas más y haber escalado algunos puestos, pero bueno, ha sido un gran campeonato y sigo con ganas de luchar por más”, dijo el nadador asturiano tras la final.

En los 200 estilos femeninos, Alba Vázquez terminó octava en la final con 2:10.99, después de haber sido segunda en las semifinales y de bajar por primera vez de los 2:11. El oro fue para la irlandesa Ellen Walshe, con 2:09.81, seguida de la italiana Anita Gastaldi, plata con 2:10.07, y la belga Roos Vanotterdijk, bronce con 2:10.10. “Ha sido un poco complicado proque mi primer 100 es mi peor 100 y para el resto de chicas el mejor, por lo que ha sido duro intentar remontar desde atrás”, afirmó la andaluza tras la carrera. “He mejorado bastante en mariposa, pero me sigue faltando la espalda, que aunque la he trabajado mucho me sigue faltando”, zanjó la nadadora.

También estará mañana en una final María Ramos. La nadadora española, de 20 años, debutó con la selección en estos Europeos y consiguió clasificarse para la final de los 50 metros braza con el octavo mejor tiempo, 30.47, nuevo récord de España. Su clasificación supone además su presencia en una final continental en su estreno con el equipo nacional.

Ciércoles, quinta de Europa

En los 100 metros espalda, la jovencísima Irene Ciércoles terminó quinta. La española, de tan solo 16 años, compitió desde una calle lateral después de haberse convertido en la segunda nadadora española en bajar del minuto en esta distancia, tras Carmen Weiler y tras maravillar a toda la comunidad de la natación en su primera participación en un Europeo absoluto. La joya del Club Natació Sant Andreu ha puesto este domingo un broche brillante a su estreno con la selección en París, a falta de su posible presencia en el relevo de estilos el domingo. Sin emabrgo, fue la nadadora francesa Mary-Ambre Moluh la que se llevó el oro con récord de Europa, 57.94, convirtiéndose en la primera nadadora europea en bajar de los 58 segundos.

Laura Cabanes también aseguró su presencia en la final de los 200 metros mariposa. La manchega mejoró en las semifinales el registro de las series y detuvo el cronómetro en 2:07.53, tercera mejor marca global, por detrás de la británica Emily Richards y la danesa Helena Rosendahl Bach. “No tenía nada que perder. Me he encontrado mejor que por la mañana y he podido mejorar algunas cosas. Estoy muy contenta porque no esperaba para nada meterme en la final”, explicó la nadadora tras clasificarse.

Poco después, Iván Martínez no pudo alcanzar la final de los 100 metros espalda. El riojano terminó undécimo en las semifinales con 53.61, exactamente el mismo tiempo que había registrado en las series de la mañana. Finalmente, en la última prueba de la jornada, en los relevos mixtos de 200m libres, España terminó en séptima posición un tiempo total de 7:34.41.