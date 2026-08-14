Vigo, capital del balonmano

En un tiempo de escasez para el balonmano vigués, la ciudad va a ser escenario la primera semana de septiembre de un evento de enorme calado que la convertirá en la capital española de este deporte durante unos días. El presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Luis López, junto con la vicepresidenta y responsable del área de Deportes, Luisa Sánchez, anunciaron ayer que Vigo se convertirá en el epicentro del balonmano de élite con la celebración de la Supercopa Ibérica Masculina, la Supercopa de España Femenina y la Gala de Balonmano Femenino y la Gala de Balonmano Femenino de la provincia. La Diputación y la Federación Gallega se han embarcado en un proyecto que del 3 al 5 de septiembre albergará el IFEVI, en el que se hará una importante inversión para cumplir con las necesidades de un evento de estas circunstancias.

El presidente de la Diputación destacó la excepcional lista de participantes que llegará a Vigo, con cuatro equipos de enorme nivel en la Supercopa Ibérica Masculina y dos de los grandes referentes del balonmano femenino español en la Supercopa de España. De esta forma, la competición masculina reunirá al Barcelona, vigente campeón de Europa, al Porto, al Sporting y al Bidasoa Irún, mientras que la femenina enfrentará al Rocasa Gran Canaria y al Super Amara Bera Bera. El programa se completará con la Gala de Balonmano Femenino, un evento destinado a reconocer a las protagonistas de esta disciplina y dar visibilidad a las mujeres que contribuyen a su desarrollo.

Programa

La competición comenzará el viernes 4 de septiembre a las 17:45 horas con la primera semifinal de la Supercopa Ibérica Masculina, entre el Barcelona y el Porto, mientras que a las 20:00 horas se disputará la segunda semifinal entre el Bidasoa Irún y el Sporting C.P. Esa misma noche, a las 22:00 horas, se celebrará la Gala de Balonmano Femenino. El sábado 5 de septiembre, a las 16:00 horas, tendrá lugar el partido por el tercer y cuarto puesto de la Supercopa Ibérica; a las 18:15 horas, la final de la Supercopa de España Femenina entre el Rocasa Gran Canaria y el Super Amara Bera. Bera; y a las 20:30, la gran final de la Supercopa Ibérica masculina entre los dos ganadores de la semifinal.

La celebración de las Supercopas no se concentrará en Vigo, sino que llevará la presencia de los grandes equipos a diferentes localidades del territorio, en línea con la política de descentralización de eventos deportivos promovida por la Diputación Provincial. Así, los entrenamientos de los equipos masculinos se repartirán entre Pontevedra, Marín, O Porriño y Tui, mientras que los de los dos equipos femeninos se realizarán en Redondela. El Barcelona estará en Pontevedra; el Porto, en Marín; el Sporting de Portugal, en O Porriño; y el Bidasoa Irún, en Tui. Por su parte los dos equipos femeninos entrenarán en el pabellón de Chapela. «Este evento se celebra en Vigo, pero también abarca toda la provincia. Queremos que la presencia de estos grandes equipos se sienta en todo el territorio», subrayó Luis López, quien destacó la oportunidad para los jóvenes de los clubes provinciales de ver de cerca a sus referentes y descubrir de primera mano el nivel de la élite del balonmano.

El programa se completará el jueves 3 de septiembre con una Jornada de Prensa, con la presencia de los seis equipos y una sesión de autógrafos abierta a los aficionados. Además, habrá precios especiales para facilitar el acceso al público y una oferta especial para los clubes provinciales con el apoyo de la Diputación: los socios pagarán 8 euros por todo el fin de semana, mientras que el abono general costará 25 €.

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El IFEVI también se someterá a una transformación integral para albergar una competición oficial de esta naturaleza, con la instalación de una pista reglamentaria, gradas adicionales, vestuarios, marcadores electrónicos, iluminación y producción televisiva, convirtiendo el recinto ferial en un pabellón preparado para acoger balonmano de primer nivel.