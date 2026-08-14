Ciclismo
Tragedia en la Volta a Portugal: muere atropellado el británico Finlay Tarling
El ciclista de 19 años colisionó contra un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario, según informa el canal luso RTP
EFE
El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development, falleció este viernes en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, informó la organización de la prueba.
En una nota publicada en sus redes, los responsables indicaron que el fallecimiento de Tarling se produjo tras "un grave accidente", mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, señaló que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.
Debido al suceso, la etapa se suspendió cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, "en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio".
El presidente de Portugal, António José Seguro, también lamentó lo ocurrido y, en un comunicado, expresó su "profundo pesar por el trágico fallecimiento" del ciclista galés.
Finlay Tarling, nacido el 2 de octubre de 2006, se incorporó a la cantera de la NSN en 2025, cuando el equipo suizo se denominaba entonces Israel-Premier Tech.
La Volta a Portugal era la primera gran prueba de su trayectoria y, a lo largo de la carrera, destacó en las dos jornadas de contrarreloj, con un undécimo puesto en el prólogo y un decimoquinto en la quinta etapa.
Finlay era el hermano menor de Josh Tarling, que corre para el equipo Netcompany INEOS.
Fuente: El Periódico
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