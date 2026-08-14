Grimaldo ya es una realidad en el Atlético: debut y victoria reafirmante contra el Marsella

Medida la carga física de sus futbolistas, aún en el proceso de la pretemporada y con el debut de Alejandro Grimaldo, el Atlético de Madrid ultimó sus partidos de preparación veraniega con una victoria reafirmante en Marsella, decidida por el desborde y el vértigo del reluciente Arnau Ortiz y el gol de Carlos Martín en el minuto 78 (1-2).

Finalmente suplente, pero con todo el segundo tiempo para aprovechar otra ocasión, Arnau Ortiz pide un sitio en la plantilla del primer equipo. El campo habla. Y claro. El máximo goleador del filial en el pasado ejercicio, con 23 tantos en Primera RFEF, cambió el paso, se fue por la banda derecha, irrumpió en el área y entregó el 1-2. El desequilibrio. Decisivo. Una vez más.

Carlos Martín remachó el gol en el área, superado ya el portero De Lance y lanzado el Atlético hacia su segundo triunfo en cuatro partidos de esta pretemporada (ganó 4-1 al Getafe y perdió por 2-1 con el Manchester United y por 3-1 con el Manchester City antes de la visita a Marsella) cuando tiene a la vista LaLiga: el miércoles ya recibe al Málaga.

Aún está en construcción el conjunto rojiblanco, aún le faltan en ritmo muchos de los jugadores que llevarán el peso de la titularidad en el desarrollo de la temporada. Por eso, su remontada en el Velodrome tiene mérito, es reafirmante, pero sólo es un paso más en la preparación que desemboca ahora, cuando cada punto es obligado. Tiene sumo valor.

Paixao marcó el 1-0 en el minuto 22. No cerró Giuliano en el área. Por ahí surgió el extremo brasileño para picar con finura y atrevimiento el balón ante la salida de Jan Oblak, batido en el mano a mano. Un desajuste atrás. Debe cuidar eso el Atlético, controlado hasta entonces por el Marsella salvo en un remate al poste de Lookman, a pase de Kang in Lee, filtrado desde su terreno. Una demostración de lo que se espera de él. Aún intermitente.

Lo reemplazó a los 35 minutos, por cuestiones de cargas y procesos de la pretemporada, Rodrigo Mendoza, que irrumpió en el terreno en tono reivindicativo. Lo necesita el centrocampista. Exitosa la presión de Lookman sobre Balerdi, aún más lo fue la definición con la derecha de Mendoza, que batió a De Lance para el 1-1 antes del descanso.

Ya había crecido entonces la dimensión del juego del Atlético, más protegido atrás, posesivo y concluyente en la transición y clarividente en sus movimientos hacia arriba. La recuperación de Barrios, que apenas jugó tres de los últimos 27 compromisos de la pasada temporada entre tres lesiones musculares, es fútbol, visión, control, llegada y dinamismo para el Atlético. Desde su despliegue y transición debe potenciarse el equipo rojiblanco en el duro ejercicio que se avecina, con LaLiga EA Sports, la Liga de Campeones, la Supercopa de España y la Copa del Rey. Y la exigencia es ser campeón.

Reemplazado al descanso, cuidado al máximo ante los acontecimientos recientes musculares, en su lugar entró Arnau Ortiz, luego definitivo. Antes, Jan Oblak negó el 2-1 a Timothy Weah al comienzo de la segunda parte. También en un remate al larguero de Gouiri, apenas sin ángulo, cuando el encuentro ya había cambiado la tendencia.

A veinte del final, en el cuarto turno de cambios, Simeone dio también minutos a Marc Pubill, campeón del mundo e inédito hasta este viernes de juego en esta pretemporada. También debe estar listo para el comienzo del curso, porque será clave para el Atlético, entre la competencia que dispara Cuti Romero atrás, mientras Arnau Ortiz reclama un sitio en el ataque. Otra demostración fue su acción del gol de Carlos Martín. La victoria.

Tiene trazada su estructura defensiva Simeone. Busca equilibrio y energía, tan esenciales para el funcionamiento a ojos del técnico. Su elástica idea presenta una línea de cinco cuando se protege, que también es de cuatro según el juego. Volvió a actuar como central-lateral diestro Jorge Domínguez. El carril derecho fue para Giuliano y el izquierdo para Grimaldo. Sus primeros 35 minutos de pretemporada.

Tres centrocampistas por delante. Este viernes, previsiblemente también el miércoles, Pablo Barrios, Koke y Cardoso, de derecha a izquierda, mientras aguarda Hjulmand, entre la pertinente adaptación a los mecanismos de un nuevo modo en un nuevo equipo. Y dos atacantes: Lookman y Kang in Lee. Julián Alvarez es más que titular para el futuro, igual que Marc Pubill y Llorente. O igual que debe ganarse un sitio Álex Baena. Hay recursos.

También hay ya tensión competitiva. Las dos tarjetas amarillas del Atlético en cuarto de hora, una para Giuliano y otra para Le Normand, en el centro de todo en la defensa; la intensidad con la que se desplegó el Marsella o el ritmo por momentos en algún tramo del encuentro confirmaron que el reinicio de la competición está a la vista. A cinco días sólo.

Es el tiempo que le queda a Simeone para componer su equipo de la mejor forma posible para el estreno, mientras llega Cuti Romero, cuyo fichaje es inminente, y se ponen a punto de forma tanto Julián Alvarez como Álex Baena y Marcos Llorente, capitales e irrebatibles en su esquema, por más que siga el ruido en torno al futuro del delantero argentino.

En ese proceso está el técnico, con los condicionantes físicos de futbolistas esenciales. No sólo de ellos cuatro, sino también de Giuliano, Kang in Lee y Grimaldo, a los que dio la titularidad este viernes, pero sólo durante 35 minutos. Un recorrido contrarreloj. El próximo miércoles aguarda la competición, el Málaga, el Metropolitano… Y la exigencia.

Ficha técnica:

1 – Olympique Marsella: De Lance; Abdelli (Timber, m. 76), Balerdi (Maupay, m. 82), Kondogbia (Koum, m. 82), Emerson (Ulisses García, m. 87); Timothy Weah (Bezahaf, m. 87), Ángel Gomes, Hojberg, Paixao (Mmadi, m. 82); Harit y Gouiri.

2 – Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano (Carlos Martín, m. 35), Domínguez (Boñar, m. 70), Le Normand (Pubill, m. 70), Hancko (Giménez, m. 70), Grimaldo (Dani Martínez, m. 35); Barrios (Arnau Ortiz, m. 46), Koke (Obed Vargas, m. 56), Cardoso (Hjulmand, m. 56); Kang in Lee (Mendoza, m. 35) y Lookman (Castillo, m. 70).

Goles: 1-0, m. 22: Paixao. 1-1, m. 39: Mendoza. 1-2, m. 78: Carlos Martín.

Árbitro: Aurelien Petit (Francia). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Paixao (m. 42) y Kondogbia (m. 58) y a los visitantes Giuliano (m. 5) y Le Normand (m. 17).

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Incidencias: partido amistoso, disputado en el Velodrome de la ciudad francesa de Marsella ante unos 60.000 espectadores.

Fuente: Sport