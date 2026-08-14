El Abril Xove toma el mando

Segunda etapa del Rías y nuevo líder provisional. El Abril Xove (Alejandro Pérez-Canal, RCN Vigo) ganó la Portonovo-A Pobra, de 18 millas, y se ha colocado al frente de la clasificación ORC 1-3 de la 63 Regata Rías Baixas, patrocinada por Xacobeo 2027 y que organiza el Real Club Náutico de Vigo.

Al puerto deportivo de la localidad coruñesa llegó primero en tiempo real, de nuevo, el Aceites Abril (Luis y Jorge Pérez Canal, RCN Vigo). Paró el cronómetro en 2:37.34 horas de travesía, cuatro minutos y catorce segundos menos que el Magical (Julio Rodríguez, RCN Vigo), con el que el barco aceitero mantiene un interesante duelo de “cisnes”.

Pero en una regata marcada por la velocidad de Aceites Abril (Swan 42 Cs), Magical (Swan 45) y Marnatura (Swan 42 Cs), otra leyenda del Rías, el First 44.7 llamado ahora Abril Xove -fue el Aceites Abril de Luis y Jorge Pérez Canal hasta 2021-, se ha colocado líder. Con Alejandro a la caña, la experiencia de Ramón Ojea (ha ganado ocho Rías con el Bosch de 2011 a 2022) y regatistas de la talla de Martín Wizner o Nicolás Domínguez, entre otros, el Abril Xove suma 6 puntos (5º+1º). Cruzó la línea de llegada en cuarto lugar (2:46.52), solo por detrás de los tres cisnes, a los que vigiló siempre de cerca, y terminó vencedor en el tiempo corregido. El First 44.7 tiene un palmarés enorme: ese Beneteau se ha impuesto en 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021. Casi nada.

Mientras, el vigente campeón del Rías, el Urbapaz (Fran Edreira, CN Cabanas), mantiene el tipo y sigue segundo (2º-4º, 6 puntos). Fue séptimo en tiempo real (3:10.47), pero cuarto en compensado.

En cambio, el Deep Blue 2.1 Marina Meira (Vicente Cid, RCN Vigo) cedió el liderato y eso nunca es buena noticia. En una jornada con viento del norte, a veces noroeste, que comenzó con 12 nudos y terminó con la flota volando (16 nudos), la tripulación de Cid acabó decimosegunda en tiempo real (3:25.47), séptima en compensado para 8 puntos (1º+7º).

Tras ellos, y empatados a 10 puntos, Aceites Abril (8º+2º), Magical (7º+3º) y el campeón gallego de Cruceros, el Orión (4º+6º), con Alejandro Pérez Otero a la caña (RCN Vigo).

Mala suerte

La mala suerte de la jornada, y de esta primera mitad del Rías, la protagonizó el Marnatura. Era otra matinal de pelea entre los tres Swan, pero el barco patroneado por Luis Bugallo y grímpola del Monte Real golpeó la orza en Bajo Camouco, entre Riveira y la isla de A Rúa, en la Ría de Arousa. Por fortuna, sin más consecuencias.

Entre los ORC 4-5, el Balea Dous repitió triunfo provisional (Luis María Pérez, RCN Rodeira). En Open 1, con el Berlinguiño II (Andrés Campos) como ganador final de la primera etapa, el Salseiro (Manuel Blanco, RCN Coruña) era ganador provisional a falta de la llegada de alguna unidades, con el Berlinguiño segundo. En la general, el barco coruñés se colocaba líder. Y en Open 2, también con clasificación no definitiva, el Villano (Luis Bodelón, RCN Coruña), se hacía con la etapa y el liderato.

Noticias relacionadas

La tercera etapa, A Pobra-Vigo, sobre el papel de 27 millas para toda la flota, está fijada para las 11:00 horas (ORC 4-5 y Open 2), con los pura sangre saliendo a mediodía junto con los Open 1.