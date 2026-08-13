La reina Alice Finot defiende su corona

Una reina no entrega la corona sin guerrear. La frase podría ser aplicable a diferentes personajes históricos, pero a esta hora se adapta como un guante a Alice Finot que esta noche (20:29 horas) en el Alexander Stadium de Birmingham saldrá a defender el título de campeona de Europa de los 3.000 obstáculos que de forma brillante conquistó en Roma en 2024. Fue aquella carrera el comienzo de un verano luminoso en el que la atleta afincada en Ponteareas sumó a su título continental el cuarto puesto en la final olímpica de París en la que batió el récord de Europa tras una carrera que puso en pie al estadio de Saint Denis.

Desde entonces las cosas han cambiado mucho. Dispuesta a dar un salto en su carrera pensando en el Mundial del año siguiente, Finot se apartó de Manu Ageitos –el técnico que la sacó de las carreras populares y la empujó al 3.000 obstáculos convencido de que allí estaba la gloria esperando por ella– y persiguió ideas y métodos nuevos. Encontró decepción, problemas y tiempo perdido. 2025 debía ser el año de su confirmación en la élite mundial y acabó siendo una temporada en blanco en la que apenas corrió.

Manu Ageitos

Alice Finot regresó entonces «a casa» y al sistema que tan buenos resultados le había dado. Volvió junto a Manu Ageitos y juntos comenzaron a arar el terreno con la mente puesta en el Europeo de Birmingham. Ya habrá tiempo de pensar en nuevas metas, pero lo primero era situarse en condiciones de pelear de nuevo por la medalla de oro en el Europeo. Alice Finot volvió a hacer un duro trabajo invernal, compitiendo lo justo y construyendo desde la base. Su primera gran carrera del año fue el Campeonato de Francia en el que consiguió la medalla de oro superando a dos de las atletas que estarán en la final de hoy y firmando la mejor marca de la temporada (9:26) aunque lejos de ese estratosférico 8:58 de los Juegos Olímpicos de París.

El lunes, en la semifinal del Europeo, Alice cumplió sin alardes. Fue tercera en su serie y se clasificó «sin gastar energías» como indica Manu Ageitos. «Las sensaciones fueron muy buenas. Teníamos el objetivo de desgastarse lo menos posible, soltar los nervios de la competición y esos objetivos se cumplieron de forma clara», explica el entrenador vigués.

Premio soñado

Alice vivió una víspera tranquila, con una suave sesión de trabajo para ajustar pequeños detalles de cara a la final de esta noche. Ageitos no se esconde a la hora de hacer una valoración de cuál es el objetivo que se persigue: «El podio es el objetivo, luchar por las medallas. Estar ahí sería un resultado muy positivo después del año pasado que fue en blanco», comenta, aunque en el fondo admite que la gran meta, el premio soñado, es «defender el oro ganado en Roma. Es evidente que no es la misma Alice que entonces, pero lo va a pelear».

Tiene claro Manu que a la atleta del Celta le conviene «una carrera que se resuelva en los últimos doscientos porque ella es la más rápida de todas. Pero si sale una carrera viva pues habrá que estar ahí delante para jugarse sus opciones gracias al final y a su paso por la ría que es extraordinario». La alemana Krause y la inglesa Thorner podrían ser sus principales amenazas, aunque hay entre las finalistas siete chicas que han corrido más que ella esta temporada. Pero todas saben que hoy en Birmingham quien se alineará junto a ellas no es la Alice del Campeonato de Francia, sino que una que ya se parece más a la versión de hace dos años en Roma. Una reina que no quiere soltar la corona