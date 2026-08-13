El duelo más esperado de la Regata Rías Baixas

La 63ª Regata Rías Baixas de vela pesada, de jueves a este domingo -siempre con salida a las 13:00 horas-, calca las cuatro etapas de 2025 (Vigo-Portonovo, Portonovo-A Pobra, A Pobra-Vigo y Vigo-Cíes-Vigo), mejora en dos unidades la participación respecto al verano pasado (de 40 a 42 barcos) y, por vez primera desde que Julio Rodríguez (2020) y los hermanos Pérez Canal (2022) se pasaron a la clase Swan (Swan 42 Cs y Swan 45, respectivamente), el Rías, la decana de las pruebas de crucero por etapas, recibirá a los tres poderosos cisnes de la flota gallega.

Porque José Luis Freire, con su ocho veces ganadora saga Pairo para convertirse en leyenda del Rías, vuelve para armar en esta oportunidad el Yess Too del luso Rui Ramada, bajo la denominación de Marnatura y con su patrón fetiche, Luis Bugallo, a la caña. El Marnatura es un Swan 45 que acaba de competir en el Trofeo Conde Gondomar, ganado por el Magical. Así, tres cisnes, todos con la grímpola del Real Club Náutico, la sociedad organizadora del evento, y -con permiso de Urbapaz (Fran Edreira, CN Cabanas), defensor del título- favoritos al triunfo final en tiempo compensado.

La Batalla de las Tres Rías, siempre una referencia para la vela gallega en particular, pero también para la nacional, se ha encontrado con valores añadidos extra y tripulaciones que pueden subirse al cajón de la historia.

Actual vencedor

De entrada, el Urbapaz, un Dehler 36 Jv botado en 2006, defiende su victoria del año pasado, que no es cuestión menor. Los Swan no mojan en esta regata desde 2023, cuando ganó el Aceites Abril. Porque en 2024 el Salaño Dos (Jacobo Vecino, RCN Vigo) se llevó el triunfo con un Sun Fast 36 IK. Hay que remontarse a las ediciones de 2019, 2020 y 2021 para que un barco, el aceitero, retuviese el título y, además, entrase en la siguiente década con otra victoria para el triplete.

Los tres Swan ya se han visto las caras en Baiona (Príncipe de Asturias) hasta en tres oportunidades los últimos años -ediciones de 2023, 2024 y 2025- con triunfo para Julio Rodríguez en 2024 y para la tripulación aceitera al año siguiente, aunque siempre su rival era Ramada.

La última vez que en una de las pruebas de postín en la ría viguesa que Rodríguez y los Pérez Canal se midieron a Freire fue en el Trofeo Conde de Gondomar de 2024, pero éste se puso a la caña -inscrito como armador y patrón- de un Volvo 70.

Mientras el Magical, vencedor de esta regata en 2022, buscará el triplete veraniego (Conde Godomar-Rías Baixas-Príncipe de Asturias), pues ya levantó el Conde de Gondomar en julio, el Aceites Abril asumirá el dicho de que a la tercera va la vencida para igualar el palmarés de Freire.

El Aceites Abril (RCN Vigo) suma ocho títulos. El primero llegó en 1998 como Aceites Abril en Crucero CHS y en 1999 como Redcom Airtel (Crucero IRC). Esos dos años, navegando con un Gib’Sea 414 de 41 pies, 12,4 metros, de los astilleros galos Gibert Marine. Después se impusieron con un First 44.7 (un Beneteau), en 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021. Y en 2023 con el Swan 45, estrenado en la anterior Regata Rías Baixas. Desde ahí su palmarés en el Rías se ha visto frenado.

Favorito

“El Magical es, sin duda, el mejor barco”, sostiene Luis Pérez Canal, patrón del Aceites Abril, que no obstante acota: “Otra cosa es que las rías dan juego para todos”. Porque desde las encalmadas en la Costa da Vela a la entrada de nieblas y recorte de millas, en esta prueba por etapas puede ocurrir de todo, como se reconoce en la flota.

Los Pérez Canal, además, tendrán su ‘segunda unidad’ en liza. El Abril Xove -el victorioso First 44.7, que está en venta- participará de la pelea por el podio. A su caña va Alejandro Pérez-Canal, hijo de Luis. “El barco está bien preparado y será un rival difícil”, declara.

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Esta sexagésima tercera edición apasiona porque hay muchos duelos de leyenda. La flota lusa presente tampoco se queda atrás. Este año se canceló el Campeonato de Portugal, previsto en Figueira da Foz, pero acude como campeón de la Región Norte el Again X (Pedro Patricio, Sporting Clube de Aveiro), que ganó en aguas de esa misma localidad en julio pasado, con el Mad Max (Carlos Morgado, Associaçao Aveirense de Vela de Cruzeiro), que acabó segundo.