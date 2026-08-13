Deep Blue, primer líder de la Regata Rías Baixas

El Aceites Abril (Luis y Jorge Pérez Canal, RCN Vigo) logró la victoria en tiempo real en la primera etapa, Vigo-Portonovo, de la 63 Regata Rías Baixas, organizada por el Real Club Náutico de Vigo, aunque el Deep Blue-Marina Meira (RCN Vigo) se coloca primero en tiempo compensado.

En realidad, el triunfo en tiempo real del barco aceitero y la ausencia de viento en Cabo Home fue un calco de lo sucedido en 2025, en el estreno de esta etapa. Eolo no olvida. Ni perdona.

La jornada amaneció complicada. Las nieblas matinales, que cubrían por completo la ría viguesa, tardaron en levantar. Entremedias, en una presentación novedosa apenas con dos horas de margen sobre el inicio del evento, Tone Pérez, presidente del Náutico, pedía la rápida retirada de la niebla, y daba la bienvenida a los regatistas, mientras las autoridades administrativas loaban el apoyo del Xacobeo a la prueba (Ana Ortiz, Xunta), la idea de turismo náutico diseñada en 1964 por el club (Luisa Sánchez, Deputación) y el enorme trabajo organizativo que el Rías supone para el Náutico (Elena Espinosa, Concello). El acto, y el momento, difería de cualquier otro verano en que una veintena de regatistas participaron en la foto de familia para celebrar el inicio de la prueba.

Después, la flota pudo salir en ceñida con unos minutos de retraso… y volando. Había viento -unos doce nudos- suficiente para ello. El problema llegó en la Costa da Vela. Eolo se esfumó y la flota se encontró en un gran pozo. Los quince segundos de ventaja del Mar Natura (Luis Bugallo, RCN Vigo) sobre el Aceites Abril, que iba seguido por Magical y Abril Xove, se esfumaron.

Sin viento y sin ola, el Aceites Abril y el Abril Xove decidieron escapar con un bordo a Cíes y acertaron porque ahí ganaron un viento del suroeste. También logró escapar, pero con otra táctica, el Magical, y los tres se metieron en una gran escapada.

Por cierto que la flota celebró la presencia de José Luis Freire en la regata tras unos años ausente de la misma. Míster Rías -es quien más ediciones ha ganado- arma al Marnatura, un Swan 45 en esta oportunidad. Vivió la regata de forma directa con su tripulación.

Con Deep Blue 2.1 líder de los ORC 1-3, seguido de Urbapaz (Fran Edreira, CN Cabanas), defensor del título, y de Vértigo Sailing (Alfonso Crespo, Liceo Marítimo de Bouzas), los “cisnes” acabaron séptimo (Magical, Julio Rodríguez, RCN Vigo), octavo (Aceites Abril) y decimosegundo (Marnatura, Luis Bugallo, Monte Real Club de Yates).

En ORC 4-5, triunfo del Balea Dous (Luis María Pérez, RCN Rodeira), mientras que en Open 1 se imponía el Vikingo – Cervexa Nós (Xacobe Cabrera, RCN Vigo) y en Open 2 ganaba el Sampaio Uno (Emilio Gómez, CN Rianxo).

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Este viernes, segunda etapa, Portonovo-A Pobra. El parte meteorológico es óptimo, con más viento. Serán 16 millas para los ORC 4-5 y Open 2, que partirán a mediodía, y 19 para los ORC 1-3 y Open 1, que saldrán treinta minutos más tarde (12:30 horas).