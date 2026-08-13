Alice Finot cede su título a regañadientes

A falta de menos de media vuelta para acabar la final Alice Finot se resistía a ceder a la alemana Krause la corona europea de los 3.000 obstáculos que tanto trabajo le costó ganar en Roma hace dos años. La germana, líder de la temporada, había manejado a su antojo la prueba gracias al trabajo de su compatriota Lea Meyer que marcó desde el pistoletazo el ritmo ideal para sus intereses.

Pero con dos obstáculos por delante su plan estaba amenazado por la resistencia y la calidad de Alice Finot que había conseguido llegar a ese momento definitivo enganchada a la pelea por el oro y con el aval de la experiencia como respaldo.

Pero fue en la ría, su especialidad, donde todo se fue al traste. Tenía la idea de atacar por fuera, pero midió mal, tuvo que acortar los pasos y su salto, casi vertical, la dejó clavada mientras Krause -ejecución perfecta- metía esa marcha necesaria para irse en busca del oro. Alice apretó los dientes mientras Meyer, la segunda alemana, saltaba casi de cabeza al agua y se descolgaba de la pelea por las medallas.

La francesa afincada en Ponteareas, que corre con la camiseta del Celta, inquilina de las pistas de Balaídos, acabó segunda. Un resultado notable que sirve para borrar muchos de los sinsabores de 2025, temporada en blanco, y que celebra el reencuentro de Finot con Manu Ageitos, el entrenador que la empujó al 3.000 obstáculos hace unos años, y cuya unión vuelve a traer nueva medalla.

Puede que a Alice le hubiese convenido una carrera algo más lenta en la que su final pudiese más determinante. Pero tampoco se alejó mucho de su ideal. Las alemanas, fieles al liderazgo de Krause y a su condición de la «Kenia europea», impusieron desde el comienzo un ritmo alegre que dejó fuera de juego a la mitad de las participantes. Una limpieza del panorama en toda regla.

Finot mantuvo la calma y las siguió a cinco metros con la seguridad de que iban a levantar el paso para no ahogarse antes de tiempo. El primer kilómetro (3:03) avisaba de las intenciones, pero el segundo (3:09) reagrupó a las ocho primeras en una especie de derbi entre Francia y Alemania (tres representantes cada país).

Escenario y premio casi soñado

La victoria iba a estar en las dos últimas vueltas y seguramente en esa última ría, casi siempre definitiva. El panorama era casi el soñado por Finot y Manu Ageitos. La francesa apretó a menos de trescientos metros para situarse a la derecha de Krause que, siempre por la cuerda, empezó a acelerar de forma progresiva.

Alice llegó a la ría junto a ella, pero allí acortó los pasos y murieron sus opciones del oro. La plata, a sus 35 años y después de lo vivido en los últimos meses, es un premio gigantesco. Entregó la corona, pero lo hizo con honor, como caen las reinas verdaderas.