Enorme 'mazazo' para España: Quique Llopis y Asier Martínez, eliminados

Después de una sesión matinal realmente extraordinaria, el atletismo español acaba de vivir este miércoles una de sus mayores decepciones en las semifinales masculinas de 110 metros vallas en los Campeonatos de Europa que se están disputando desde el pasado lunes en el Alexander Stadium de Birmingham con la eliminación de Quique Llopis y de Asier Martínez.

Llopis llegaba a tierras inglesas con el objetivo de al menos igualar la medalla de plata lograda hace dos años en Roma y con la enorme confianza que le daba el subcampeonato mundial en 60 vallas que logró en Torun. Sin embargo, la realidad es que el valenciano ha vivido una temporada de aire libre bastante complicada por unos problemas en los isquios.

El discípulo de Toni Puig no salió bien y, a diferencia de lo que suele ser habitual, no progresó lo suficiente en las últimas vallas ni en el liso y fue tercero con 13.47, por detrás de su archienemigo suizo Jason Joseph (13.39) y del joven galo Thomas Wilkes (13.40). El registro del atleta de Adidas lo dejaba fuera, al ser peor que el tercero y el cuarto de la primera serie... que fue Asier Martínez.

Quique Llopis no estuvo cómodo en ningún momento / RFEA - SPORTMEDIA

La enorme decepción provocó una enorme tristeza en Llopis, quien necesitaba ir con los suyos antes de hablar. Muy triste, regresó para recalcar que las cosas "no habían salido. Hay etapas en la competición y no estoy en mi mejor momento. He tocado fondo y ahora lo único que se puede hacer es ir para arriba. Ahora, a descansar, a volver a trabajar aún más y a pensar en el Europeo de Valencia, que es muy importante para mí como valenciano".

Algo más duraron las opciones de Asier Martínez. El navarro, que ha regresado esta temporada a un notable nivel tras varias temporadas complicadas, no salió bien, tocó un par de vallas como viene siendo habitual últimamente y consiguió llegar cuarto con 13.45, superado por el francés Just Kwaou-Mathey (13.33), el veterano chipriota Milan Trajkovic (13.40) y el sorprendente belga Zeno van Neygen (13.41).

El discípulo de François Berignon aguantó la serie de Quique Llopis con el segundo de los dos tiempos repescados, pero sus ilusiones se diluyeron en la tercera. Se impuso el polaco Jakub Szymanski con 13.26, seguido a cinco milésimas por el británico Samiel Bennett y con el galo Theo Pedre tercero con 13.31 para desbancar al español de la final.

Asier Martínez rozó el pase por tiempos / RFEA - SPORTMEDIA

"Esto es un campeonato y aquí no tiene nada que ver lo que hayas hecho hasta ahora. No he corrido lo que tenía que correr y estoy triste, con una sensación muy amarga. Evidentemente esperaba otra cosa, no lo voy a esconder, pero no tengo mucho más que decir", explicó a Teledeporte el pamplonica con mucha profesionalidad.

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"La clave de lo que ha pasado no es por una sola cosa nada, yo creo que va un poco por todos los lados. No me he encontrado del todo bien en el calentamiento, no han sido las mejores sensaciones y, más que un fallo claro, ha sido un poco todo. No estoy satisfecho, evidentemente. Hemos corrido los dos muy mal", añadió un triste Asier Martínez.

Fuente: Sport