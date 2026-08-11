Marta García se cuelga la plata en el 5.000

Era un valor casi seguro y cumplió con las expectativas. Marta García conquistó este martes la primera medalla de la delegación española en el Europeo de atletismo que esta semana se celebra en la ciudad inglesa de Birmingham.

La atleta leonesa se proclamó subcampeona continental del 5.000 con una marca de 15:39.98, la mejor de su temporada. Una conquista que llegó tras una carrera táctica que se lanzó al final y en la que se erigió como la primera de las mortales tras la inalcanzable Nadia Battocletti.

La fondista italiana revalidó la medalla de oro que conquistó hace dos años en Roma con una clara superioridad (15:37.84). La transalpina controló en la primera mitad de una prueba que apuntaba a ser lenta, pero que se disparó desde su ecuador.

Fue la propia Marta García la que se puso al frente y aceleró el ritmo. Un movimiento al que respondió Battocletti con un cambio de zancada en el paso por el 3.000, con el que se llevó tras ella a las aspirantes. Quizá por ello, la gran favorita frenó el paso para propiciar un reagrupamiento.

Pero la neerlandesa Maureen Koster no quería parar. Empezó a tirar con fuerza y la carrera se rompió. García aguantaba en la quinta plaza con tranquilidad hasta que la campana sonó y Battocletti metió la directa.

La leonesa arrancó también y soltó rápidamente al resto de competidoras, aunque siempre a mucha distancia de la transalpina. Tiempo más que suficiente para entrar en meta con los brazos en alto y celebrar una plata que mejora el bronce obtenido en el último europeo.

Tercera fue Micol Majori (15:40.65) para completar el doblete de Italia, mientras que María Forero (15:44.25) e Idaira Prieto (15:44.89) se metieron en el top-10 con un octavo y un noveno puesto, respectivamente.

Por lo demás, Eusebio Cáceres acabó en séptima posición una final de longitud en la que no estuvo afortunado con los nulos -hizo tres-. Su 7.92 no le dio para más en un concurso en el que Jaime Guerra fue noveno (7.73) y Lester Lescay, décimo (7.72). El oro fue para el griego Miltiadis Tentoglou, que se fue a los 8.44 metros.

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Asimismo, la madrileña Rocío Arroyo y la barcelonesa Marta Mitjans lograron ayer el pase a las semifinales de los 800 metros en esta segunda jornada de los Europeos, en los que el vallisoletano Diego Casas, en disco, consiguió el pase a la final.