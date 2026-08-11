Jesús López se pone al frente de una junta gestora en una asamblea del Guardés con tensión y reproches

El Atlético Guardés celebró este martes una asamblea informativa para explicar a la masa social y simpatizantes del club el motivo de la salida exprés de Fernando Reyes y el 90% de su junta directiva solo 15 días después de asumir la presidencia. Y aunque no estaba previsto que el fugaz máximo mandatario acudiese a a la reunión, finalmente sí lo hizo, lo que provocó un cruce de reproches y acusaciones en una sesión muy tensa en el pabellón de A Sangriña.

En el centro de la discusión estaba un documento en el que, supuestamente, se detallaba que el club debía devolver en seis meses los 400.000 euros de deuda que tiene contraída con Mecalia, hasta hace unos meses patrocinador principal del club. Reyes alude a que desconocía la existencia de este documento y que por ese motivo decidió renunciar al, según él, ver en peligro el patrimonio propio.

En la asamblea estaba José Manuel Silva, expresidente y exgerente del Guardés, además de dueño de Mecalia. Silva expresó con claridad que ese documento era papel mojado. Una mera formalidad. Sobre todo, porque es muy consciente de que es imposible cobrar una cantidad de semejante calibre en tan poco plazo de tiempo.

Palabras respaldadas por el apoyo casi incondicional que ha tributado a la entidad miñota durante todos estos años, en los que ha ganado un título de Liga, ha jugado dos finales de Copa Europea -con trofeo incluido este mismo año 2026- y otra de Copa de la Reina.

Mediación y nuevas capitanas

Por su parte, el anterior presidente, Jesús López, intentó moderar y mediar en la cuestión. El que fuera máximo mandatario hasta hace unos meses explicó la situación, pero Reyes, visiblemente nervioso, elevó la tensión de una asamblea a la que acudió un buen número de aficionados.

Finalmente, López anunció que se vuelve a poner al frente de una junta gestora cuyo propósito principal será buscar seis personas que puedan conformar una junta directiva de urgencia para sacar adelante la temporada.

Todo esto en el día en que se anunció que Cecilia Cacheda y Carme Castro serán las nuevas capitanas. El equipo trata así de aislarse de la crisis institucional por la que atraviesa el club.