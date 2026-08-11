Celia Cerviño se retira por un problemas estomacales después de ganar 6-1 el primer set

Celia Cerviño quedó este martes eliminada del Torneo Internacional Cidade de Vigo que esta semana acoge el Mercantil y en el que Aranai Martínez Quintana ejerció de única representante local. Con la máxima crueldad, además.

La pontevedresa, segunda mejor raqueta gallega tras Jessica Bouzas, se vio forzada a retirarse nada más comenzar el segundo set después de haber ganado el primero con una autoridad aplastante (6-1) ante Francisca Jorge, cabeza de serie número 4 del torneo. Un virus estomacal afectó a la vigente campeona de Galicia, que sufrió náuseas y vómitos incompatibles con seguir adelante en el partido.

En el interludio entre parciales se desató el problema de la tenista lerezana, que lo intentó en el primer juego de la reanudación. Sin suerte.

Eva Álvarez Sande se queda como única representante gallega y mañana juega contra la cabeza de serie número 1

De esta forma, la representación gallega en el evento se redujo a, únicamente, Eva Álvarez Sande. La joven coruñesa, asesorada deportivamente por el vigués Róber Rodríguez, se estrena mañana no antes de las 17:00 frente a la belga Sofia Costoulas, primera cabeza de serie del torneo. Un hueso duro de roer.

Por lo demás, la jornada de este martes dejó el acceso al cuadro principal de la malagueña María Berlanga, que derrotó en un apretadísimo partido decidido en el súper tie break a Esther López (6(6)-7, 6-4 y 12-10).

No pudo conseguirlo la barcelonesa con orígenes vigueses Alice Ferlito, que el año pasado dio un gran rendimiento en el Mercantil. Esta vez cayó en la última ronda de la 'qualy', súper tie-break mediante, ante la noruega Emily Sartz-Lunde (6-4, 4-6 y 8-10).