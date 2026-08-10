Víctor García Verdura, árbitro internacional: "El error cero no existe; lo buscamos, pero es imposible"

Desde su ascenso a Primera hace tres temporadas ha sido el árbitro más joven. En el inicio de la cuarta campaña, en un otro registro de precocidad, Víctor García Verdura, (Sant Iscle de Vallalta, Barcelona, 12 de octubre de 1994) ha adquirido la categoría de árbitro internacional.

Inicia su cuarta campaña en Primera. ¿Cómo valora las tres primeras?

Estoy muy contento. Han pasado muy rápido y creo que debo diferenciar las tres.

Empecemos.

En la primera tuve que adaptarme muy rápidamente porque en Primera hay un nivel muy alto. Cuesta a nivel personal, porque hay muchos cambios; la segunda fue más de consolidación y en la tercera, ya sabes más o menos cómo funciona todo. La última nos salió muy bien, con el equipo arbitral que formamos, muy sólido.

¿Cuál es el mayor cambio que notó al ascender a Primera?

La velocidad del juego porque a ti, como árbitro, te exige estar focalizado y decidir más deprisa. Tienes un segundo para decidir una jugada muy complicada.

Víctor Garcia inspecciona la red de una portería. / JORDI COTRINA / EPC

¿La actitud de los futbolistas de Primera y Segunda es diferente?

En todas las divisiones, cuando los jugadores están calientes o nerviosos… Los árbitros hemos de tener la habilidad de ser empáticos y saber gestionar las reacciones de todos los jugadores que, en el fondo, son similares.

¿Son más empáticos los de Primera?

Hay de todo. Hay jugadores que se muestran más cercanos, otros que no… La habilidad de un árbitro es también buscar a aquellos que te pueden ayudar a llevar al partido y céntrate tú en dirigirlo y que todo el mundo acepte tus decisiones.

El trato, al final, depende de la educación de cada uno.

Hay miles de futbolistas, miles de personas involucradas en el fútbol y, como sociedad, deberíamos tener un pensamiento hacia la figura del árbitro. Nosotros estamos solos; hay 22 jugadores, 11 y 11, y al árbitro hay que ayudarle, porque decidimos en un segundo. Somos humanos, nos podemos equivocar. Nosotros empatizamos con los jugadores y los entrenadores, y habría que empatizar también con el arbitraje. Yo pido que se empatice con la figura del árbitro.

En el campo del Atlètic Masnou. / JORDI COTRINA / EPC

Se disculpan todos los errores menos los del árbitro.

Así es. A nivel arbitral, buscamos el error cero. Trabajamos para conseguir acertar en todas las jugadas y que el partido vaya bien. ¿Qué ocurre? Cuando un árbitro se equivoca, nadie lo entiende. Y el árbitro es un humano, que tiene dos ojos como los demás. Hay que valorar la figura del árbitro, que es una persona que trata de actuar de la mejor forma y cuando se equivoca, aunque pretende que sean las menos posibles, intentar entenderlo.

¿Cree que la gente no entiende que el árbitro desea hacer lo mejor posible su trabajo, como otro profesional de cualquier ámbito?

A nivel general, no. No se entiende que el árbitro pueda errar. Y hay que cambiar el chip y pensar que, ostras, es humano y aceptemos esa decisión.

No suele ser así.

Traslado esa situación al fútbol amateur: cuando un árbitro no ve una jugada por su colocación, porque se han cruzado dos jugadores en ese momento, por mil factores… Pues si no la ha visto, aceptemos lo que ha pitado o lo que no. Y a partir de ahí, ayudémosle para que se sienta a gusto y arbitre sin pensar en las reacciones. Imagínese que un profesional en su trabajo se equivoca y se le echan encima tres personas increpándole e insultándole. Me dirán: así no se puede trabajar.

"Cuando un árbitro se equivoca, nadie lo entiende. Y el árbitro es un humano, que tiene dos ojos como los demás. Es una persona que trata de actuar de la mejor forma y cuando se equivoca, aunque pretende que sean las menos posibles, intentar entenderlo"

El árbitro Víctor García Verdura conversa con los capitanes del Atlético de Madrid, José María Giménez, y el del Las Palmas, Álex Suárez durante el partido de la jornada 32 de la Liga 2024-25. / Ángel Medina G. / EFE

"Cuando un árbitro no ve una jugada, aceptemos lo que ha pitado o lo que no y ayudémosle para que se sienta a gusto sin pensar en las reacciones. Imagínese que un profesional en su trabajo se equivoca y se le echan encima tres personas increpándole e insultándole. Me dirán: así no se puede trabajar"

¿El error cero existe?

No. Creo que es imposible. A nivel arbitral, a nivel futbolístico, a nivel de sociedad… Si miramos las estadísticas, ningún jugador tiene el 100% de pases buenos, por ejemplo. Hay muchas decisiones en un partido: un saque de banda, de portería, una amarilla… Como árbitros, pretendemos que si no es el 100%, que sea el 99%. Acertar el 100% creo que es casi imposible. Buscamos el máximo acierto, y las que se nos escapen, que sea por alguno de los mil factores que no controlamos.

¿Cuál es su mayor preocupación cuando sale a pitar?

Disfruto tanto que no tengo ninguna preocupación en el terreno de juego; fuera, me preocupa lo que sufren mis familiares en casa cuando ven actitudes incorrectas hacia mí. Cuando era pequeño e iba a los campos solo, mis padres sufrían para que no me agredieran.

¿Están inmunizados o aún no?

No, no, sufren siempre. No entienden que vaya a un campo y me increpen o me amenacen. Les he dicho que se evadan, porque soy árbitro, es mi pasión y disfruto con lo que hago.

¿El tono general de los jugadores es bueno respecto a ustedes?

Sí. Me sorprendió al llegar a Primera porque se dedican a jugar. Cuando sube la temperatura del partido alguno te viene a protestar y tienes que amonestarle, pero después muchos vienen a disculparse si se han pasado de tono.

"El error cero es imposible. A nivel arbitral, a nivel futbolístico, a nivel de sociedad… Hay muchas decisiones en un partido: un saque de banda, de portería, una amarilla… Buscamos el máximo acierto, y las que se nos escapen, que sea por alguno de los mil factores que no controlamos"

El árbitro catalán, antes de la entrevista con El Periódico. / JORDI COTRINA / EPC

"En casa sufren siempre. No entienden que vaya a un campo y me increpen o me amenacen. Les he dicho que se evadan, porque soy árbitro, es mi pasión y disfruto con lo que hago"

Les han dado instrucciones para evitar las pérdidas de tiempo. ¿Veían que se malgastaba?

Llevo dos amistosos y es algo muy positivo. Hay cosas nuevas que debemos automatizar, como por ejemplo contar en los saques. Por ahora, existe un nivel de ritmo más elevado en comparación con el del año pasado.

Si hasta ahora se perdía demasiado es porque ustedes dejaban hacer, ¿no?

Antes sólo teníamos la tarjeta amarilla para ayudar a que hubiera más tiempo efectivo. Enseñar una amarilla en el minuto dos ha de ser algo muy flagrante. Estas herramientas [dar el saque de banda o un córner al equipo contrario] para gestionar las pérdidas, de momento, que son muy positivas.

Fue el primer catalán en pitar el derbi. ¿Más que un partido? ¿Un examen?

No lo tomé así. Lo tomé como cualquier otro partido de la temporada. Somos profesionales, y yo, el partido que me dan, me lo tomo con la máxima ilusión posible.

El día del derbi iba microfonado. ¿Es un arma de defensa?

En el vídeo la gente vio a una persona que habla, como si fuera una sorpresa. Es importante humanizar la figura del árbitro. Estas iniciativas nos ayudan mucho y se puede ver lo que realmente vivimos.

El hecho de hablar en catalán con los jugadores transmitía proximidad, que usted no era un ser extraño.

Correcto. Si un jugador te habla en su idioma y tú lo dominas, sea castellano, catalán o inglés, es bueno que respondas con el mismo idioma.

¿Reducir las pérdidas de tiempo? Por ahora, existe un nivel de ritmo muy elevado en comparación con el del año pasado. Hay cosas nuevas que debemos automatizar, como por ejemplo contar en los saques. Antes sólo teníamos la tarjeta amarilla para ayudar a que hubiera más tiempo efectivo"

"En el vídeo [del derbi] la gente vio a una persona que habla, como si fuera una sorpresa. Es importante humanizar la figura del árbitro. Estas iniciativas nos ayudan mucho y se puede ver lo que realmente vivimos"

¿Es partidario usted de hablar, de explicarse?

Es primordial, siempre y cuando la actitud del jugador sea correcta. Si te vienen cinco corriendo con ganas de protestar, aquí tienes que actuar. Has de buscar al capitán y darle la explicación de forma serena. De la otra manera no se gana nada; a lo sumo, alguna amonestación.

Y al árbitro le cabrean.

Entiendo que la temperatura del partido sea elevada, pero soy frío y busco al capitán para explicárselo. Y luego el jugador puede ir a preguntarle al árbitro.

Otro imposible es la unificación de criterios.

En el Comité Técnico de Árbitros hemos unificado criterios. Tenemos muy claro cómo actuar. Sucede que hay jugadas que son blanco, otras que son negro y luego las grises. Las analizamos en base a nuestro criterio, pero la gente de fuera opina en base a otros criterios.

"Es primordial hablar, siempre y cuando la actitud del jugador sea correcta. Si te vienen cinco corriendo con ganas de protestar, aquí tienes que actuar. Has de buscar al capitán y darle la explicación de forma serena"

Durante la entrevista. / JORDI COTRINA / EPC

"En el Comité hemos unificado criterios. Sucede que hay jugadas que son blanco, otras que son negro y luego las grises. Las analizamos en base a nuestro criterio, pero la gente de fuera opina en base a otros criterios"

Después de tres años deja de ser el más joven. Ahora es el más joven en ser internacional.

No lo sé, la verdad. Estoy muy contento por la confianza que ha depositado en mí comité y la oportunidad que me ha dado.

Realmente es un premio al trabajo hecho, ¿no?

Sí. Creo que es el premio a los tres años en Primera. Me siento muy afortunado para poder actuar a nivel internacional y, lo que digo, me toca a mí devolver esa confianza haciéndolo lo mejor posible.

¿Le ilusiona conocer algún campo europeo en particular?

Lo que quiero es debutar a nivel europeo, sea el campo que sea. Ya he estado en algunos, de cuarto, y la posibilidad de ir a cualquier campo es una experiencia enriquecedora, única, de esas que te llevas en la mochila y te quedan para toda la vida.

¿Varía mucho respecto a un partido de Liga?

El fútbol se ha modernizado mucho y arbitrar en cualquier parte del mundo es igual. Hay partidos más intensos y más complicados, pero el que te toque has de arbitrarlo con la mayor profesionalidad posible.

¿Se acuerda de algún acierto suyo en particular?

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No recuerdo uno concreto, pero incluso de los aciertos tenemos que buscar mejoras, porque hay veces que, aun acertando, podía pasar algo inesperado. En el error, igual.