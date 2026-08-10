Los títulos de la Liga Gallega, cuestión de tiempo

A 40 paladas por minuto en el último largo los atletas de Cabo de Cruz impusieron su ritmo implacable para conquistar la XLIV Bandera Concello de Moaña de traineras de la Liga A gallega, ayer por la mañana en la pista de O Con en Moaña. El crono que había fijado la tripulación de Bueu-Simei, campeón magnífico y en solitario de la segunda serie, fue la marca para aspirar al triunfo. Y ahí estuvo la revolución entre los finalistas de la tercera serie donde se alinearon los candidatos a la victoria final.

Ya en la primera recta los de Boiro fueron fijando los mejores parciales, pero a partir de Tirán-Pereira que fue un extraordinario segundo clasificado a 10 segundos en la meta, las espadas se afilaron. Los remeros de Cabo supieron adaptarse y acompañar al viento de popa fluyendo su ritmo sin “empachar” con las olas a favor, en el círculo de palada.

Una recta final soberbia de Cabo de Cruz con Tirán-Pereira a rebufo, que también acabó a 40 paladas, pero no pudo restar a los rojillos y tuvo que conformarse con la segunda plaza, pero a 4 centésimas por delante de Bueu-Simei en la general. Tercero en la serie fue Samertolaméu-Oversea que superó a Mecos en los últimos metros, pero ninguno de los dos mejoró el crono de Bueu-Simei que fue extraordinario y merecido tercero en la general. Para Tirán es valioso el segundo puesto en la enconada pelea con Samertolaméu por el segundo puesto que da derecho al play-off de ascenso.

A Cabana-Ferrol hizo una primera serie admirable con victoria, seguido en la general por Mugardos, Narón, Cesantes y Castropol.

Octavo triunfo consecutivo de Cabo de Cruz y alfombra de honor cuando sólo faltan dos regatas, en Castropol, Princesa de Asturias y la Bandera de Boiro, con lo que su victoria absoluta en la Liga Gallega de Traineras-Trofeo Xunta de Galicia 2026 parece asegurada.

También la tripulación femenina de Salgado-Perillo se adjudicó como campeona indiscutible la VI Bandera Femenina Concello de Moaña gracias a una segunda recta implacable. Dobló primero la ilusionada y animosa tripulación de Tirán-Pereira con tres segundos por delante de las de Oleiros e hizo abrigar a la numerosa afición sobre los muelles de O Con la esperanza de una posible victoria. Pero pronto se esfumaron cuando las atletas de Salgado-Perillo pusieron su segundo motor en marcha.

La tripulación organizadora y anfitriona presentó sus mejores haberes y siguió en busca de confirmar sus aspiraciones, pese a que Salgado-Perillo volaba hacia su séptima victoria consecutiva, manteniendo su inalcanzable imbatibilidad. Siete regatas, siete victorias. Mejor, imposible.

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Con las dos últimas regatas el próximo fin de semana en Castropol y Boiro, la victoria absoluta para las atletas de Salgado-Perillo podría ya ser matemática.