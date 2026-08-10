Traineras | Liga ACT
Chapela y los vientos de la desazón
La trainera berete salió última de Hondarribia después de ver cómo Ondarroa y Santurtzi se metían entre ella y Ares desde las otras dos tandas de la regata
Chapela pasó en 40 minutos de una incómoda molestia consigo misma por perder el mano a mano que mantuvo con Ares al disgusto de perder toda su ventaja con el barco de Ferrolterra, que deja a la Arealonga última en la general por puestómetro pese a contabilizar los mismos 37 puntos que la Santa Olalla. Nefasto.
Sucedió ayer en la Bandera de Hondarribia, en la que la subida del viento a lo largo de la mañana provocó posiciones poco esperadas sobre el papel. Así, Santurtzi y Ondarroa se quedaron entre las dos traineras gallegas desde el segundo turno y la tanda de honor, respectivamente. La peor resolución posible para la embarcación chapeleira.
Sobre todo porque estuvo por delante de su rival directo en tres cuartas partes de la primera serie. Con Getaria, fuera de tanda, a otro nivel, ambos botes gallegos se beneficiaron del deficiente desempeño de San Juan, cuyo proel perdió la pica en dos de las ciabogas.
Ese fue también el punto débil de Chapela, que cedía en las viradas lo que ganaba en los largos con respecto a Ares. Así hasta el final, cuando los de Ferrolterra aceleraron y sobrepasaron a la Arealonga, sin capacidad de respuesta.
Los seis segundos perdidos no parecían más que un punto en la general. Salir del fin de semana igual que se entró. Pero no. El viento fue en aumento y la corriente de la desembocadura del río Bidasoa complicó las cosas. Por eso, Santurtzi primero y Ondarroa después cayeron entre ambos botes gallegos para permitir a los de azul meterle tres puntos a los de naranja, ahora últimos. En el extremo contrario, Orio no perdonó y se adjudicó su novena victoria del curso. Los de amarillo van disparados hacia el título de Liga.
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