Belén Toimil abre el fuego

Arranca el Europeo de atletismo en tiempo de entreguerras a medio camino entre dos ediciones de Juegos Olímpicos. Lo hace en Birmingham, con su afición entregada y su tiempo cambiante. Hoy a primera hora de la mañana saltarán a la pista para abrir la competición las lanzadoras de peso en busca de un sitio en la final. Entre ellas estará Belén Toimil, la mugardesa que intentará encontrar la regularidad que le ha faltado en una temporada extraña, de grandes cambios técnicos y sin marcas ilusionantes. La lanzadora abrirá la participación de los gallegos, que viajan con esperanzas de estar peleando por puestos destacadas. Decir medallas igual es excesivo, pero algunos de ellos no estarán lejos de los podios. Además de Toimil comparecen esta semana en Inglaterra (casi todos en el próximo fin de semana) el extraordinario Adrián Ben, fiable como un reloj suizo, que competirá en 1.500 metros; los marchadores Antía Chamosa, Daniel Chamosa y Aldara Meilán (podrían estar peleando por puestos destacados) y la maratoniana Ester Navarrete que se calzará las zapatillas el domingo, el día del cierre del Europeo en busca de un puesto destacado en la clasificación individual y un podio en la Copa de Europa por equipos. Una nómina destacada y en la que además faltará Ana Peleteiro, actual campeona de Europa, que se perderá la competición debido a su reciente maternidad y tendrá que esperar dos años para reconquistar la corona que cederá en Birmingham.

Adrián Ben. | / EFE

Los cambios de Toimil

Antía Chamosa. / EFE

Belén Toimil es consciente de que su meta en esta campeonato pasa por ser una de las doce lanzadoras que se clasifican para la final. Esa es su meta. «Si estoy en mis marcas de este año cuando he estado en torno a los 17,50, debería de poder lograr clasificarse para la final entre las doce mejores y, a partir de ahí, sin tanta presión, intentar sacar lo mejor en la final», aseguró la lanzadora de Mugardos que ha reconocido que durante el año ha abordado importantes cambios que han impedido una regularidad en los tiros y la llegada de buenas marcas: «Con los pies en el suelo y dentro de una temporada que ha estado marcada, en gran medida, por la irregularidad, estar en la final y lograr el pase en la calificación ya sería para sentirse satisfecha», explica la lanzadora gallega que, después de más de una década entrenando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León, optó por un cambio radical para afincarse en Gandía y cambiar de entrenador para ponerse a las órdenes de Juan Vicente Escolano. Todos esos cambios demandan tiempo para empezar a dar frutos.

Aldara Meilán. | / EFE

Será la cuarta presencia en la cita continental para la atleta gallega después de su debut en 2016 en Amsterdam donde fue vigésimo primera, décima en Múnich 2022, junto a la quinta plaza en la capital italiana en el año de los Juegos Olímpicos en 2024.

Daniel Chamosa. / RAFA VÁZQUEZ

En pista cubierta su mejor clasificación en un europeo fue en Torun (Polonia) en 2021 con la séptima posición, en una competición donde en la fase de clasificación logró batir el registro nacional con 18,64 metros, luego mejorado por ella misma hasta 18,80 que es la actual plusmarca española.

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Ester Navarrete. / PABLO HERNÁNDEZ GAMARRA

El resto de los gallegos asomarán en la competición a finales de semana. Adrián Ben lo hará en las semifinales de 1.500 metros el viernes (la final está prevista para el sábado por la noche), los marchadores tienen todos reservada hora para el sábado por la mañana (Antía Chamosa y la joven Aldara Meilán en la prueba de media maratón y Daniel Chamosa en la de maratón) y la competición la cerrará Ester Navarrete el domingo en la maratón. Algunos de ellos no estarán lejos de las medallas para unirse a una lista corta en la que solo figuran Ana Peleteiro y la propia Ester Navarrete que logró el bronce por equipos en la Copa de Europa de hace dos años en Roma.