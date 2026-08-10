Aranai cae con la cabeza alta frente a la italiana Odorizzi

«Las expectativas no son muy altas», reconocía Aranai Martínez Quintana en una charla con FARO antes de su debut en el Torneo Internacional que alberga el Mercantil esta semana. Tras ocho meses parada por una lesión de muñeca, la joven viguesa de 18 años sucumbió ante la italiana Caterina Odorizzi en la segunda ronda de la fase previa (6-1 y 7-5).

Fue una derrota esperada, pero también esperanzadora. Sobre todo por la batalla que la jugadora de la estadounidense Universidad de Liberty ofreció en el segundo set. Un test de nivel para coger ritmo y mejorar sensaciones de cara a un futuro sin lesiones.

Con la eliminación de la única representante de Vigo, el torneo entra mañana en su cuadro principal con una jornada híbrida con los últimos partidos de 'qualy'. El choque más atractivo del día lo protagoniza Celia Cerviño.

La pontevedresa, vigente campeona de Galicia y mejor raqueta gallega después de Jessica Bouzas, se mide no antes de las 14:00 a la mayor de las hermanas Jorge, Francisa. La portuguesa parte como cuarta cabeza de serie del evento, pero pese a la diferencia de ránking, el cara a cara está solo 2-1 para la lusa. Cerviño tiene opciones si le corre el revés y se muestra estable con el servicio.

En clave gallega, la coruñesa Eva Álvarez Sande, asesorada por el vigués Róber Rodríguez, entrenador de Martín de la Puente, se medirá el miércoles a la ‘top seed’ Sofía Coustoulas. Por de pronto, mañana jugará primera ronda de dobles junto a la neozelandesa Elyse Tse frente al dúo formado por la portuguesa Teresa Franco y la italiana Valentina Losciale.