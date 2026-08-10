Tenis | Internacional de Vigo
Aranai cae con la cabeza alta frente a la italiana Odorizzi
La joven viguesa dio batalla en el segundo set, pero se queda fuera del cuadro principal que empieza mañana con la pontevedresa Celia Cerviño en acción
«Las expectativas no son muy altas», reconocía Aranai Martínez Quintana en una charla con FARO antes de su debut en el Torneo Internacional que alberga el Mercantil esta semana. Tras ocho meses parada por una lesión de muñeca, la joven viguesa de 18 años sucumbió ante la italiana Caterina Odorizzi en la segunda ronda de la fase previa (6-1 y 7-5).
Fue una derrota esperada, pero también esperanzadora. Sobre todo por la batalla que la jugadora de la estadounidense Universidad de Liberty ofreció en el segundo set. Un test de nivel para coger ritmo y mejorar sensaciones de cara a un futuro sin lesiones.
Con la eliminación de la única representante de Vigo, el torneo entra mañana en su cuadro principal con una jornada híbrida con los últimos partidos de 'qualy'. El choque más atractivo del día lo protagoniza Celia Cerviño.
La pontevedresa, vigente campeona de Galicia y mejor raqueta gallega después de Jessica Bouzas, se mide no antes de las 14:00 a la mayor de las hermanas Jorge, Francisa. La portuguesa parte como cuarta cabeza de serie del evento, pero pese a la diferencia de ránking, el cara a cara está solo 2-1 para la lusa. Cerviño tiene opciones si le corre el revés y se muestra estable con el servicio.
En clave gallega, la coruñesa Eva Álvarez Sande, asesorada por el vigués Róber Rodríguez, entrenador de Martín de la Puente, se medirá el miércoles a la ‘top seed’ Sofía Coustoulas. Por de pronto, mañana jugará primera ronda de dobles junto a la neozelandesa Elyse Tse frente al dúo formado por la portuguesa Teresa Franco y la italiana Valentina Losciale.
- La estudiante viguesa del campus de Pontevedra, Marta Domínguez, se proclama de nuevo campeona de squash del mundo universitario
- El desembarco de la china SAIC en Ferrol activa las alertas de seguridad de Defensa ante el riesgo de espionaje
- Medio Ambiente ha impuesto medio centenar de multas en lo que va de verano por aparcar en las dunas de Nerga y Viñó, y en otros espacios de Red Natura en Cangas
- La Policía Local de Vilagarcía denuncia a ocho conductores por diferentes infracciones
- Las terrazas convierten el centro de Vigo en una yincana
- ¿Cómo es un día con la Panorama?: Los cantantes y el resto del equipo de la orquesta ponen sus secretos al descubierto
- Investigadores europeos recomiendan más algas y menos proteína marina para alimentar a la industria acuícola: «La dependencia de peces forrajeros es insostenible»
- «Ya no me queda nada por hacer en el partido ni en la política»