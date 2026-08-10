Alice Finot pide cita para revalidar su corona europea

Alice Finot dio este lunes el primer paso para revalidar su corona europea en el 3.000 obstáculos. La fondista francesa, afincada en Ponteareas hace más de una década, superó sin mayores complicaciones la ronda previa de su prueba en el Europeo de Birmingham y el jueves estará en la final en busca de su segundo oro europeo consecutivo tras el que conquistó en Roma hace ahora dos años.

La poseedora del récord continental (8:58.67) se pasó toda la segunda serie clasificatoria controlando la situación. Sin mayores problemas. Terminó tercera (9:32.58), pero entró casi parada en la línea de meta después de transitar toda la prueba en la segunda posición, exhibiendo unas sensaciones de superioridad francamente buenas. La británica Elise Thorner se llevó el triunfo (9:32.40) y la finlandesa Ilona Mononen superó a la ponteareana en la recta final (9:32.55).

Por otra parte, Belén Toimil quedó eliminada a las primeras de cambio de la cita continental. La lanzadora de peso mugardesa, siete veces campeona de España de la disciplina, no pudo ir más allá de los 16.79 metros en una eliminatoria previa que puso el corte para avanzar a la final en una exigente marca de 17.62.

Fue, pues, una mañana de lunes amarga para la mugardesa en la ciudad británica. Incluida en el grupo B de la fase de clasificación, la atleta de Ferrolterra finalizó en la séptima posición en base a esa mejor tentativa, obtenida en el tercer lanzamiento. Antes había hecho nulo en el primero y 16.52 en el segundo. Insuficiente para lograr el pase.

Un desenlace que entraba dentro de lo posible, habida cuenta del complicado año que está llevando Toimil, con distintos cambios en su día a día. No obstante, acudía a la cita continental con 17.80 como mejor marca de la temporada. De haberse movido en esos guarismos sí se habría metido en la pelea con las mejores.

Por lo demás, la jornada dejó a España al borde de la primera medalla. El relevo 4x400 mixto concluyó quinto (3:19.29).

Además, se contabilizó un brillante triplete camino de la final de la longitud masculina. Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay se metieron en la final.

La sesión matinal de la cita continental trajo noticias positivas y las primeras opciones de medalla, gracias a los saltadores, que firmaron un histórico triplete para la final de longitud, encabezados por el veterano Eusebio Cáceres, el mejor de todos con un salto de 8.24 metros en su segundo intento cuando se pedían 8.15 para el pase directo. El alicantino se metió en su séptima final europea con la cuarta mejor marca de los finalistas donde la gran sorpresa fue la ausencia del italiano Mattia Furlani, actual campeón del mundo y bronce olímpico, que se tuvo que retirar tras lesionarse desafortunadamente en su primer salto.

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Junto a él estarán Jaime Guerra, actual campeón de España, que se metió con un salto de 8.12 metros, el sexto mejor de los doce finalistas, y Lester Lescay, que se clasificó con 8.03, la octava mejor marca de todos los participantes. Por su parte, Maribel Pérez fue quinta en el clasificatorio del 100 (11.31) y queda eliminada.