Perillo camina firme hacia el título femenino

Las chicas imbatidas de la tripulación de Salgado-Perillo se anotaron ayer en los muelles de Rianxo su sexta victoria consecutiva de la Liga Gallega 2026, manteniendo su fuerza y calidad con una gran superioridad y ambición, por delante de sus más cercanas adversarias y se proclamaron una vez más, campeonas indiscutibles de la V Bandera Femenina Concello de Rianxo.

Cierto que en el primer largo se las tuvieron con Amegrove, Chapela-Wofco y Tirán-Pereira, pero el largo definitivo vio a una tripulación de Oleiros con una cadencia insuperable que se impuso con rotundidad y ritmo de locomotora.

Fueron casi doce segundos los que dejó por la popa a su gran adversario chapeleiro, que fue el que más rindió para acercase a las chicas de Perillo, pero sin poder restar la fuerza y poderío de la tripulación imbatida de Salgado-Perillo, siguiéndole en segunda posición Chapela-Wofco y a continuación Cabo de Cruz y Tirán-Pereira en la manga final, pero la marca de Amegrove que empezó con una gran fuerza, le llevó a la quinta plaza general, pagando en esta última recta el esfuerzo inicial.

Cabo de Cruz fue el vencedor en la primera de las dos series con un crono por debajo de los doce minutos y se colocó en la tercera posición general, quedando Rianxo, Esteirana y Castropol en las últimas posiciones de la general.

La tripulación magnífica de Salgado-Perillo tiene ahora 48 puntos como líderes imbatidas de la Liga Femenina y con sólo tres regatas por delante, su aspiración a la victoria general 2026, está más que asegurada. Detrás con Chapela-Wofco, Tirán-Pereira y Amegrove, con 39, 34 y 31 puntos respectivamente no parece que vayan a hacer peligrar la victoria de las chicas de Oleiros.

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