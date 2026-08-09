Mario Méndez no falla en su cita con el Tea

Recién llegado de París, donde el viernes concluyó su participación en el Europeo de natación, Mario Mendez acudió a la praia fluvial da Freixa, en Ponteareas, para sumar su tercera victoria consecutiva en la Travesía a Nado Vila do Tea, una cita que volvió a consolidarse como una de las pruebas de referencia de las aguas abiertas en la península.

La prueba, que forma parte de la XI Copa de España de Aguas Abiertas, organizada por la Real Federación Española de Natación (RFEN); registró un récord de participación, con casi 400 inscripciones y la presencia de deportistas pertenecientes a más de 80 clubs de Galicia, del resto de España y de Portugal que este año aportó una gran delegación.

La prueba absoluta, con un recorrido de 3.600 metros dividido en tres vueltas de 1.200 metros, registró la victoria de Mario Méndez (C.N. Santaolaya) que paró el crono en el minuto 40:15, registrando la mejor marca en las diez ediciones de esta prueba. La segunda posición fue para el portugués Tomás Sarreira (F.C. Porto) con un tiempo de 41:48, mientras que el tercer clasificado fue Unai Álvarez (Gredos San Diego), que cruzó la meta solo unas décimas después.

En categoría femenina, el podio estuvo formado por María González (C.N. Las Anclas) con un tiempo de 45:02, en segunda posición Joana Cardeal (Condeixa Aqua Clube) con un tiempo de 45:06, y Aida Bertrán (Atletic Barceloneta) quien fuera ganadora máster el año pasado, consiguió el tercer puesto élite con un tiempo de 45:14.

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Como novedad en esta edición, una vez finalizadas las dos pruebas principales se celebraron los relevos mixtos de las categorías promoción, máster y popular.La última competición de la jornada fue el relevo élite, en el que equipos formados por dos hombres y dos mujeres completaron un recorrido de 300 metros por participante.