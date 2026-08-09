Balonmano
El Guardés se impone al Porriño
Los dos equipos se enfrentaron en el primer amistoso de la pretemporada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
Vigo
Los dos equipos gallegos de la máxima categoría del balonmano femenino español estrenaron ayer la pretemporada con un hermoso enfrentamiento dentro de la segunda edición del Memorial Juan Rodríguez que finalizó con victoria para el Guardés por 24-21.
Como es lógico en estas fechas, los dos equipos aún andan cortos de preparación, pero ya se vieron cosas interesantes. Fue un duelo muy igualado (11-10 en el descanso) pero que se descantó hacia el conjunto local en el tramo final en el que tuvieron más acierto. Día pruebas en ambos bandos, estreno de jóvenes jugadoras y de las recién llegadas a los dos escuadras. Los dos entrenadores se marcharon moderadamente satisfechos de este primer test.
- Rescatada del agua una persona que flotaba boca abajo en una playa de Sanxenxo
- Dos toneladas de microplásticos llegan a la ría de Vigo cada año desde el Morrazo
- Abraham Mateo consigue dejar 'loco enamorado' al público de Castrelos
- La Europol incluye en su lista de más buscados a una mujer que se hizo pasar por médica en Lugo y A Coruña
- La estudiante viguesa del campus de Pontevedra, Marta Domínguez, se proclama de nuevo campeona de squash del mundo universitario
- Tres heridos en dos accidentes de tráfico en Cangas y Moaña
- La nueva vida de la familia argentina que se mudó al rural ourensano para emprender: «Acá nos sentimos libres»
- De local comercial vacío a sala de exposiciones para 1.000 personas junto al Auditorio Mar de Vigo