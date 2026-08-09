El Guardés se impone al Porriño

Los dos equipos gallegos de la máxima categoría del balonmano femenino español estrenaron ayer la pretemporada con un hermoso enfrentamiento dentro de la segunda edición del Memorial Juan Rodríguez que finalizó con victoria para el Guardés por 24-21.

Como es lógico en estas fechas, los dos equipos aún andan cortos de preparación, pero ya se vieron cosas interesantes. Fue un duelo muy igualado (11-10 en el descanso) pero que se descantó hacia el conjunto local en el tramo final en el que tuvieron más acierto. Día pruebas en ambos bandos, estreno de jóvenes jugadoras y de las recién llegadas a los dos escuadras. Los dos entrenadores se marcharon moderadamente satisfechos de este primer test.