El Alertanavia roza el empate al final ante el Auriense (1-2)

El Alertanavia pasó de la zozobra a meterse en el partido y de la ilusión copera a la frustración de un empate que no llegó en el 45+6, solo unos segundos antes de que el colegiado señalase el final del choque.

Es lo que tiene la pretemporada, que resulta una suerte de montaña rusa. Una notable primera parte, hasta fuera de los cánones normales cuando el Alertanavia apenas sumaba veinte días de trabajo físico y con balón, dio paso a una segunda mitad que fue todo un tostón veraniego, ya más acorde con los primeros pasos de la temporada 26/27.

Y todo esto, sumado a un gol al segundo minuto de juego, de Manuel Vega, “Baldo” (Jerez, 2007), uno de los trece fichajes del Auriense. Ni se lo pensó: cañonazo desde fuera del área y 0-1. Trece minutos después, una volea metido un metro en el área. Otra derecha imparable del mismo “killer”, llegado del Cádiz CF juvenil.

No, el Alertanavia no hacía aguas. De entrada, los locales salieron presionando alto, pero la visión de Baldo rompió el partido. Luego, el 0-2 llegó porque los campeones de la Copa Deputación de Ourense demostraron arriba una velocidad endiablada. Y tuvieron el 0-3, en otro contragolpe letal, pero la volea del vigués Iker Arango, ex de Gran Peña y Rápido de Bouzas, se fue desviada por muy poco.

Y hasta ahí, porque el Alertanavia no perdió la compostura. Buscó, y mucho, el carril izquierdo para que Nazan Fernandes desbordase a Yonier Calvo y tuvo premio, justo con una acción iniciada por el central Mario Rodríguiez, que buscó un pase interior perfecto, Nazan apareció allí para que la zaga visitante perdiese las marcas, regateó y soltó un derechazo. Había tiempo. El propio Nazan tuvo un disparo dentro del área para empatar, pero le salió mordido y el choque se fue al descanso con el 1-2.

En la segunda mitad, un cabezazo de Nico González a saque de esquina asustó, pero el orden y el control de los ourensanos vividos en el primer periodo desaparecieron con el carrusel de cambios para convertirse en todo lo contrario: desorden y descontrol, no así en las filas viguesas. El Alerta tomó el mando del partido, Mario tuvo un chut, desviado, para empatar (minuto 79) y en el sexto minuto del descuento, un gran chut de Nazan desde su diagonal fue rechazado por Aimar, que no pudo atajar el cuero. Curiel llegó solo y a la carrera para fusilar, pero no pudo controlar el balón, que se le iba por línea de fondo.

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En la vuelta el próximo domingo, aunque con desventaja, espadas aún en alto.