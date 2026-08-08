Vollering pasa la ofensiva y se viste de amarillo en el Tour, Blasi, séptima

Demi Vollering dio una lección de casta, de la ciclista que nunca se da por vencida y la que no se entrega, aunque las cosas no le salieran como esperaba en el Ventoux. La corredora neerlandesa ganó una segunda etapa en este Tour, le quitó el jersey amarillo a la polaca Katia Niewiadoma y vuelve a ser la gran favorita para llevarse el triunfo final. Paula Blasi mantuvo la séptima plaza y continúa con opciones de pelear por el jersey blanco como mejor joven a falta de una etapa.

Son apenas ocho segundos de diferencia los que hay entre Vollering y Niewiadoma en una etapa final con suficiente aliciente para que se mantenga la intriga por los alrededores de Niza. Por ocho segundos perdió el Tour Laurent Fignon ante Greg Lemond en 1989 y por cuatro segundos se le escapó la victoria a la neerlandesa, precisamente frente a Niewiadoma, hace dos años en la subida a Alpe d’Huez que cerró la competición.

La hora del col de Eze

Así que con cuatro ascensiones previstas este domingo al col d’Eze hay motivos para que haya combate, aunque este tipo de etapas benefician a Vollering que ya ganó el miércoles en un día de encerrona como el que clausura el Tour este domingo. Tiene más equipo, es más diestra en las bajadas y a Niewiadoma se la vio cansada en la respuesta a Vollering después del ataque de la neerlandesa en un repecho de 450 metros, que se llamaba Camin de l’Arieta, una calle en cuesta en una urbanización a las afueras de Niza, donde se jugó la suerte de la etapa.

Al demarraje de Vollering también respondió la italiana Elisa Longo Borghini en su afán difícil de arrebatar la tercera plaza de la general a la suiza y líder del Movistar Marlen Rousser. Está a 1,53 minutos y lo lógico es que en la última etapa el UAE, donde está Blasi, se concentre en la lucha por alcanzar el podio. Complicado se le presenta a la catalana ascender posiciones en la general, aunque si la alemana Antonia Nierdemaier, compañera de equipo de Niewiadoma, tiene que trabajar para su jefa de filas polaca, hay alguna esperanza de que Blasi pueda recortar el 1.11 minuto que le separa del jersey blanco.

La penúltima etapa, con fuga a la vista, se resumió en la ofensiva final de Vollering que espera este domingo ganar un segundo Tour. Desde que ASO recuperó la ronda francesa en 2022 todavía ninguna mujer ha logrado repetir victoria, aunque tanto Vollering como Niewiadoma siempre han estado en la pelea por el jersey amarillo.

Vollering ha sido una vez primera primera y otras tres segunda, mientras que la corredora polaca ha ganado un Tour y ha sido tres veces tercera. La primera edición del Tour resucitado por ASO lo ganó la neerlandesa Annemiek van Vleuten, líder del Movistar, mientras que el año pasado se impuso la francesa Pauline Ferrand-Prévot, que este sábado no tomó la salida.

La polémica

Pese a la clara victoria de Vollering, la etapa tuvo polémica puesto que Niewiadoma, muy enfadada, denunció que Célia Gery, compañera de la neerlandesa en el FDJ, la cerró adrede contra la acera cuanto atacó su jefa de filas.

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Por todas estas razones, la última etapa del Tour estará en ebullición y con todo el suspense para determinar la ganadora final y otros puestos de honor a los que aspira Blasi. El final de la prueba está previsto a las 19 horas.