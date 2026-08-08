Punto a punto, Chapela hace camino

Hace tiempo que quedó claro que Chapela va a luchar mano a mano con Ares por eludir la última plaza de la clasificación general, que supone el descenso directo a la Liga Galega de Traiñeiras. La meta es intentar alcanzar la penúltima, en la que se pelea por la permanencia en el play-off. Un mal menor, que es un bien mayor con las diferencias que existen entre las dos embarcaciones gallegas y las vascas.

Ese mano a mano se reprodujo ayer en Ondarroa y la Arealonga logró superar a la Santa Olalla en una batalla cerrada, con alternativas, que se resolvió gracias al poderoso último largo de los beretes. Parece mentira tener que celebrar una penúltima posición en una regata. Pero la realidad, más allá de otras valoraciones, es la que es.

Y esa tesitura se manifestó en la primera tanda. Tras el largo inicial, la prueba se convirtió en un cara a cara entre San Juan y Santurtzi y otro entre Chapela y Ares. El bote naranja se deslizaba mejor, pero los de Ferrolterra le recortaron dos segundos en la primera ciaboga para salir a la par. Desde ahí, un largo de vuelta y otro de ida con la máxima igualdad y las proas alternándose en la tercera posición. Así hasta el último viraje, el mejor de la tripulación chapeleira, que desató el poderío que suele demostrar en el largo decisivo para desfondar a Ares y quedarse con esa perseguida penúltima plaza.

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Por delante, Santurtzi se imponía a San Juan antes de una segunda tanda sin sorpresas, con la Donostiarra al frente. Con la tormenta amenazando y un cambio de concidiones, había opciones de bandera. Pero Orio se sacó de la manga una regata extraordinaria y con una exhibición sensacional se llevó la novena victoria del curso en 12 regatas disputadas. Los de Donostia fueron segundos.