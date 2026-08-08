Un derbi para abrir el camino al inicio liguero

No atraviesa el Guardés su mejor momento. Desde luego que no. Inmerso en una crisis institucional desatada tras la dimisión en bloque del presidente Fernando Reyes y gran parte de su directiva solo 20 días después de llegar al cargo, el conjunto miñoto trata de aislarse y centrarse en lo deportivo, amparado en la seguridad de que esta temporada está blindada.

Con todo y pese a las dificultades, los últimos 15 años de la escuadra guardesa han dejado días de gloria. Y ha sido así porque Juan Rodríguez puso los cimientos del club. En honor del que fue presidente de la entidad, fallecido en 2024, se celebra hoy la segunda edición de su Memorial. Será en A Sangriña, con un derbi frente al Porriño (20:00).

El duelo será el primero para ambos colectivos en su camino hacia el inicio liguero de septiembre. Y con un ambiente enrarecido por la situación del Guardés, que contrasta radicalmente con la del eterno rival, con optimismo y energías renovadas después de hacer cambiar de opinión a Isma Martínez, que seguirá al frente de un bloque louriñés sólido y con altas expectativas tras su fantástico final de campaña pasada, que incluyó la victoria sobre el propio Guardés en los cuartos de final de los play-offs ligueros.

Así las cosas, en los albores de un nuevo curso, el eterno recuerdo agradecido a Juan tomará forma de la manera que a él más le gustaba: jugando a balonmano. A Sangriña podrá ver las evoluciones de sus numerosas caras nuevas, que afrontarán un curso con un enfoque distinto al de otros años. Los problemas económicos le han hecho perder potencial a la plantilla, pero la magia de Prades desde la banda y la de Cacheda desde la pista invitan a ver todo con una perspectiva más optimista.

El colectivo louriñés también ha perdido piezas importantes. Pero Isma está muy acostumbrado a hacer de la necesidad virtud y aun a pesar de las salidas de Zhukova, Bono y Palomino, ha mantenido la mayor parte del bloque y lo ha reforzado con cinco fichajes. La argentina Delfina Ojea apunta alto. No será más que la primera prueba, pero un derbi es un derbi. Y más si es en la memoria de Juan.