El Alertanavia da el primer paso hacia el sueño de la Copa del Rey

El Alertanavia sueña con la Copa del Rey y aplica la máxima del filósofo chino Lao-Tse para ello. "Un viaje de mil millas comienza con un solo paso". Para los vigueses, al primer paso se suman otros cinco, los necesarios en las próximas semanas para que el club presidido por Alfonso González pueda medirse a un equipo de Primera División en la primera ronda del torneo del KO. “Es muy difícil”, se reconoce. Pero soñar es gratis.

En el Federativo de Coia este domingo (20:00 horas), el once vigués inicia la temporada 26/27 con el choque de ida de su semifinal de la Supercopa de Galicia. El torneo autonómico mide a los campeones provinciales 25/26 con un billete para la ronda previa de la Copa del Rey. En mayo, el Alertanavia fue finalista de la Copa Deputación ante el Portonovo (0-0 y 3-4 en los penaltis en A Seca), pero el posterior ascenso del cuadro campeón a 3ª Federación dio al club vigués el derecho de jugar la Supercopa. Los equipos de Tercera no entran en esa eliminatoria.

El Auriense, campeón de Ourense -antes Cented Academy- es el rival, con la vuelta el domingo próximo. La otra semifinal, entre la SD Negreira (campeón de A Coruña) y el CD Guntín (campeón de Lugo). La final, el 23 y 30 de este mes. Y ese billete copero ilusiona.

El conjunto vigués lleva toda la semana solicitando a su afición la necesidad de que llene el Federativo para que el sueño tome visos de realidad. La entrada cuesta 10 euros, salvo para los jugadores de todas las categorías del club, que accederán de forma gratuita. El Alerta quiere piña entre sus camadas jóvenes y el primer equipo, siempre abierto a dar oportunidades a su base.

Además, el Alertanavia se presenta con las novedades de este verano: nuevo entrenador -Miguel Ángel Domínguez recoge el testigo del excelente trabajo de Adrián Fernández-, media docena de fichajes y la incorporación de tres jugadores de la cantera. Suficientes reclamos como para que el partido ofrezca enormes alicientes. Domínguez ya guio al Alerta dos años en Preferente y el presidente cree que se ha logrado confeccionar «una buena plantilla». Y más cuando el club vigués no puede competir con las bonificaciones que clubes de pequeñas localidades ofrecen a los futbolistas en esta categoría.

Para este domingo, la foto dista bastante de la de mayo. De los dieciocho convocados de la final de la Copa Deputación, apenas continúa la mitad del equipo. Varios han apostado por otras ofertas. Ley de vida y ningún adiós traumático. Llegaron dos porteros, Alejandro Lourido, 'Lou', del CCD Chaín, y Sergio Freiría (UD Atios), ambos además con amplio pasado en la base del Alerta. También retorna José Álvarez, que antaño pasó por todas las categorías del club, el centro de la zaga se refuerza con David Álvarez (Gondomar CF) y Miguel Fernández procede de la Ponferradina B.

Con ellos, mucha gente muy joven. Del Coruxo FC el extremo Nazan Fernandes; del Pontevedra juvenil el lateral izquierdo Valois. Con ellos suben al primer equipo Daniel Estévez, el goleador Fernando Curiel y Diego Bergés.

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Con esos mimbres, el Alertanavia espera resolver a su favor el paso 1 del viaje. Hasta el cuarto paso, todo se aliña en la Supercopa. Después, si el sueño pervive, la fase previa de la Copa del Rey. Seis pasos, seis partidos para poder alcanzar lo que el Negreira el año pasado: un partido contra un Primera.