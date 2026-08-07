«Para mí venir a O Marisquiño y a Vigo no es una opción, es tradición»

Llegó a Vigo por primera vez en 2007 con apenas 12, fascinado por la idea de ver reunidos en un mismo espacio a deportistas internacionales que solo conocía por vídeos. Hoy, casi dos décadas después, con dos participaciones olímpicas (Tokio y París) y un palmarés envidiable en O Marisquiño, el madrileño Danny León regresa a la urbe olívica no solo como leyenda sobre la tabla, sino como anfitrión. En esta edición estrena la Piranha Ñam Session, un formato en la rampa de Vert de Samil ideado para recuperar el espíritu urbano, libre y sin la presión de las rondas eliminatorias.

Casi 19 años después, ¿qué queda de aquel chaval en el Danny de hoy en día que vuelve a O Marisquiño?

Lo que más me impresionó fue ver tantos deportes reunidos en un mismo sitio y a deportistas internacionales que venían a España solo para patinar. A día de hoy esa esencia no se ha perdido: se siguen juntando diferentes disciplinas, cada vez viene más gente de más sitios y es un espectáculo. Todo eso, unido a la cultura de Galicia, la gastronomía, la gente, Churruca, los conciertos... es una ensalada de cosas que te hace volver siempre.

Después de tantos años viniendo al festival ¿hacia dónde cree que puede evolucionar O Marisquiño?

Creo que una gran aspiración sería conseguir un estilo como los X-Games: llevar el skate y todos los deportes a un nivel superior de infraestructura y calidad, e incluso poder replicar el festival en diferentes partes del mundo. Esa sería la máxima ambición. Sin embargo, entiendo que la cultura que tiene aquí en Galicia es única y a lo mejor fuera se perdería esa esencia. Ahora mismo lo ideal es seguir mejorando las pistas cada año, porque cuanta más calidad tengan las estructuras, más sube el nivel de competición.

La Ñam Session, espectáculo garantizado

El nuevo formato que estrenan huye de las tradicionales rondas de competición. ¿De dónde surge la idea de hacer esta Ñam Session?

La idea es hacer algo más relajado y divertido. Es una sesión libre de una hora donde todo el mundo patina a la vez e iremos repartiendo el dinero en metálico en directo (Cash for tricks) por los mejores trucos. La idea se me ocurrió el año pasado aquí en Samil: me puse a patinar solo en la rampa de Vert, de repente se llenó de público a mirar y vi el potencial. Pensé: «¿Por qué no aprovechamos esto y le damos un empujón al skate de siempre?» Queremos recuperar esa cultura más antigua y captar a esa generación más mayor que a lo mejor ya no se apunta a los campeonatos oficiales porque las nuevas generaciones de chavales vienen pisando fortísimo. Antes de los Juegos Olímpicos el skate se juzgaba de otra manera, las finales eran rondas de varios riders patinando a la vez en el park, sumando puntos sin esa presión de «si fallo una ronda de 45 segundos estoy fuera». Con las rondas de ahora la gente se frena más. En una Jam si fallas un truco, lo vuelves a intentar durante cinco minutos hasta que te sale la locura.

Va a estar en el micrófono repartiendo el premio junto a Kini González. ¿Le veremos saltar a la rampa?

Estaré con Kini juzgando y cantando los trucos. Si en algún momento me apetece tirarme y hacer algún truco, me tiraré, pero no voy a competir por el dinero. Cuando se acabe el metálico entregaremos los premios especiales ya sea en cerveza o tablas de skate. Lo importante es pasárselo bien.

«Haré todo lo posible para estar en Los Ángeles 2028»

Hablando de su vertiente más competitiva, tras Tokio 2020 y París 2024, ¿está Los Ángeles 2028 en sus planes?

Sin duda. Yo sigo aquí con las mismas ganas de competir, voy de cabeza a por Los Ángeles 2028. Voy a hacer todo lo posible para sumar los puntos en los clasificatorios, estar en el Top 20 del ranking mundial y volver a unos Juegos Olímpicos. Y espérate que no diga que este viejo quiere llegar a Melbourne 2032.

Viendo que este año se involucra directamente con tu propia prueba, ¿se ve en el futuro en la organización de O Marisquiño cuando decida aflojar el ritmo de competición?

Sí. Al final hay que ser realista: llegará un momento en el que el cuerpo no rinda igual o haya que dejar paso a las nuevas generaciones. Por eso ya empiezo a labrar mi futuro. El día de mañana me encantaría ser el encargado de coordinar la parte de skate, ser juez o dirigir mi propio evento dentro del festival. Seguiré compitiendo mientras el cuerpo me lo permita, pero ya estoy construyendo el futuro.

¿Qué significa Vigo y O Marisquiño para ti?

Tradición. Mira si es tradición que este año la fecha me coincidía con un evento muy grande en el País Vasco en el que me habría gustado estar, pero para mí no existe la opción de faltar a O Marisquiño. Me traigo a mi grupo de amigos, venimos ocho o diez personas como si fuésemos una familia numerosa y nos sentimos como en casa. Venir a Vigo cada verano es sagrado.